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Как якутки разозлились на телеканал и устроили флешмоб в бикини

Диана Товсепова
5 часов назад
Почти каждый телеканал хоть раз был связан с громким скандалом. Так, на одном из местных телеканалов Якутии (НВК Саха) ведущий осадил откровенные фото девушек в купальниках, показав на экране пример "недостойного поведения" модели на отдыхе.
Якутский телеканал показал в эфире фото модели на пляже, а ведущий объяснил, что такие снимки не стоит делать жительницам республики. По его мнению, "якутские девушки заблудились".
1/8 Якутский телеканал показал в эфире фото модели на пляже, а ведущий объяснил, что такие снимки не стоит делать жительницам республики. По его мнению, "якутские девушки заблудились".
Фото: Соцсети
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Обладательница титула "Снежная краса Якутии", участница конкурса красоты "Miss Model of the World" Елена Егорова сообщила, что телеканал попытался заработать рейтинги, унижая ее.
2/8 Обладательница титула "Снежная краса Якутии", участница конкурса красоты "Miss Model of the World" Елена Егорова сообщила, что телеканал попытался заработать рейтинги, унижая ее.
Фото: @
"Я никогда не делала развратных фотографий и то, что мои фото, где я в купальнике на море, взяли и начали критиковать, конечно повергло меня в шок. Потому что у многих есть фотографии с моря, где они в купальнике...", — написала она.
3/8 "Я никогда не делала развратных фотографий и то, что мои фото, где я в купальнике на море, взяли и начали критиковать, конечно повергло меня в шок. Потому что у многих есть фотографии с моря, где они в купальнике...", — написала она.
Фото: Соцсети
Девушки по всей Якутии были возмущены действиями телеканала и в отместку решили устроить бикини-флешмоб.
4/8 Девушки по всей Якутии были возмущены действиями телеканала и в отместку решили устроить бикини-флешмоб.
Фото: Соцсети
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Они стали публиковать свои фото в купальниках или в белье, отмечая, что в современном мире нельзя считать это постыдным.
5/8 Они стали публиковать свои фото в купальниках или в белье, отмечая, что в современном мире нельзя считать это постыдным.
Фото: Соцсети
"Каким боком носить купальники стало пошлостью и развратом? Как же бесит, эти двойные стандарты и стереотипы. Чихала я на эти вещи...", — подписала девушка фото.
6/8 "Каким боком носить купальники стало пошлостью и развратом? Как же бесит, эти двойные стандарты и стереотипы. Чихала я на эти вещи...", — подписала девушка фото.
Фото: @a11ia
"Мне кажется нет ничего откровенного или вульгарного в фото в купальнике... и расспрашивать прохожих, мол «что вы думаете об этом?» И показывать фотографии это бестактно и низко. Брать фотографии без разрешения, хайпиться на этом...", — пишет одна из участниц флешмоба.
7/8 "Мне кажется нет ничего откровенного или вульгарного в фото в купальнике... и расспрашивать прохожих, мол «что вы думаете об этом?» И показывать фотографии это бестактно и низко. Брать фотографии без разрешения, хайпиться на этом...", — пишет одна из участниц флешмоба.
Фото: eee
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Мнения мужчин на этот счет разделились. Некоторые согласились с позицией телеканала, а остальные поддержали девушек.
8/8 Мнения мужчин на этот счет разделились. Некоторые согласились с позицией телеканала, а остальные поддержали девушек.
Фото: Соцсети
Девушке такие наставления от телеканала не пришлись по душе. Как выяснил "Рамблер", землячки поддержали модель и устроили целый флешмоб в отместку слишком нравственному телеканалу. Так, якутки решили публиковать свои фото в бикини, показывая, что в этом нет ничего страшного.
В комментариях в Сети мнения разделились. Некоторые посчитали, что ведущий прав, а выставлять все напоказ не стоит. Остальные уверены, что прятать молодые красивые тела девушки не должны.
"К чему путать распущенность и красоту?! Эти девушки прекрасно выглядят и достойны восхищения. Они у моря, одеты соответственно. В чем на этих фото по вашему мнению проявляется распущенность?", — поддержали девушек в Сети.
Красота,Фото,
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