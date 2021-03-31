Почти каждый телеканал хоть раз был связан с громким скандалом. Так, на одном из местных телеканалов Якутии (НВК Саха) ведущий осадил откровенные фото девушек в купальниках, показав на экране пример "недостойного поведения" модели на отдыхе.
Девушке такие наставления от телеканала не пришлись по душе. Как выяснил "Рамблер", землячки поддержали модель и устроили целый флешмоб в отместку слишком нравственному телеканалу. Так, якутки решили публиковать свои фото в бикини, показывая, что в этом нет ничего страшного.
В комментариях в Сети мнения разделились. Некоторые посчитали, что ведущий прав, а выставлять все напоказ не стоит. Остальные уверены, что прятать молодые красивые тела девушки не должны.
"К чему путать распущенность и красоту?! Эти девушки прекрасно выглядят и достойны восхищения. Они у моря, одеты соответственно. В чем на этих фото по вашему мнению проявляется распущенность?", — поддержали девушек в Сети.