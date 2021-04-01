Невесты в Косово или Осетии: самые эффектные свадебные бьюти-образы

Весна — традиционное время для свадеб! Намибия, Индия, Осетия девушки выходят замуж по всему миру, и для большинства из них этот день — важнейший в жизни. Создать незабываемый образ благодаря проверенным временем традиции и мейкап трендами из социальных сетей — настоящее искусство. И от этой красоты дух захватывает!

1/12 Индонезийские девушки сочетают яркие платья с ну очень яркими (и красивыми!) традиционными головными уборами. А это значит, что необходим не менее выразительный макияж – чтобы лицо не «потерялось» среди шелка, металла, страз и самоцветов. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Осетинки предпочитают довольно строгий макияж, и акцент при этом они делают на… брови. Но все это выглядит аккуратно и уместно, подчеркивает естественную красоту девушки и изысканность ее традиционного наряда: и головного убора, расшитого бисером, и потрясающе красивого платья, подчеркивающего талию. Фото: BigPicture.ru 3/12 Традиционный красочный костюм (ярко-красный или белый цвет в приоритете) расшитый вышивками и монистами, высокий головной убор (вместо фаты) из дорогих тканей, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями отлично сочетается с легким и умеренным макияжем. Фото: BigPicture.ru 4/12 В Абхазии девушки предпочитают «инстаграмный» макияж, который не только так хорошо смотрится на фотографиях, но и заметен издалека. Кстати, платья здесь выбирают в том числе и европейского покроя, пышные, как у принцесс. Но с одним нюансом: спина, руки и грудь должны быть закрыты. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Индийские невесты чаще всего выбирают традиционное красное сари (это самый популярный цвет, но другие тоже встречаются). Еще они украшают пробор красной краской или специальными аксессуарами, рисуют красную точку на лбу и не забывают про кольцо в нос – атрибут замужней женщины. Фото: BigPicture.ru 6/12 Интересный факт: перед свадьбой на руках и ногах часто рисуют хной особые узоры, мехенди, и считается, что в доме мужа девушка не должна работать, пока эти узоры не смоются окончательно. Фото: BigPicture.ru 7/12 Лаконичность и изысканная простота – именно так мы можем охарактеризовать предпочтения австралийских невест. Ничего лишнего, и в то же время выглядят девушки шикарно — их образ тщательно продуман до мелочей, а окружает их «свита», то есть подружки невесты в одинаковых (это важно!) платьях. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 В Намибии, как и во многих странах Африканского континента, сейчас традиции причудливо смешиваются с европейским влиянием. С одной стороны, без классического белого платья и легкого мейка обходятся далеко не все, а с другой – эгори, свадебный головной убор из козьей кожи, все еще не забыт. Фото: BigPicture.ru 9/12 В принципе, про подобный макияж мы уже писали: «фарфоровая» кожа, румяна, помада и много-много-много ресниц. Но в Камбодже девушки сочетают это с более открытыми, декорированными бисером и пайетками, нарядами. Получается очень эффектно. Фото: BigPicture.ru 10/12 Something old, something new, something borrowed, something blue (and a sixpence in her shoe). Что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы, что-то голубое (и серебряный шестипенсовик в туфельку). Вот и вся английская традиция! Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Если вы думаете, что знаете о свадебном макияже все, то, надеемся, мы сможем вас удивить свадебным макияжем невест из Косово. Это самый настоящий грим! Причем очень сложный, передающийся из поколения в поколение уже около тысячи лет. Фото: BigPicture.ru 12/12 Белый, синий, золотой, красный – все эти цвета призваны привлекать в дом молодых счастье. Более точно сказать не можем: этнологи все еще спорят между собой о нюансах. Конечно же, такой образ выбирают девушки только из самых консервативных семей. Фото: BigPicture.ru

Индонезия

Индонезийские девушки сочетают яркие платья с ну очень яркими (и красивыми!) традиционными головными уборами. А это значит, что необходим не менее выразительный макияж – чтобы лицо не «потерялось» среди шелка, металла, страз и самоцветов.

В ход идет все: и традиционное для Азии выбеливание кожи тональными средствами, густые «смоки», накладные ресницы, румяна и броская помада (чаще всего розовая, «барби», фуксия или алая – чтобы подчеркнуть контраст с кожей). А еще невесты из этого региона очень любят фильтры из инстаграма. Ну а кто их сейчас не любит?

Осетия

Осетинки предпочитают довольно строгий макияж, и акцент при этом они делают на брови. Форма, цвет, изгиб – оторваться от лица невесты просто невозможно.

При этом, конечно же, девушки не забывают и о тональном креме, контуринге, туши для ресниц, помаде нюдовых или коричневатых тонов. Но все это выглядит аккуратно и уместно, подчеркивает естественную красоту девушки и изысканность ее традиционного наряда: и головного убора, расшитого бисером, и потрясающе красивого платья, подчеркивающего идеальную талию.

Казахстан

Смотрите сами: тут сложно понять, светится ли лицо невесты от счастья или от умело нанесенного хайлайтера.

Традиционный красочный костюм (ярко-красный или белый цвет в приоритете) расшитый вышивками и монистами, высокий головной убор (вместо фаты) из дорогих тканей, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями отлично сочетается с легким и умеренным макияжем. Однозначный лайк!

Абхазия

В Абхазии девушки предпочитают «инстаграмный» макияж, который не только так хорошо смотрится на фотографиях, но и заметен издалека. И их можно понять: на свадьбу съезжаются все родственники и друзья, а значит, народа будет очень много, и логично, что лицо невесты должно быть видно.

Дымчатые выразительные глаза с накладными ресницами, яркая помада и контуринг ей в этом помогают. Кстати, платья здесь выбирают в том числе и европейского покроя, пышные, как у принцесс. Но с одним нюансом: спина, руки и грудь должны быть закрыты.

Индия

Индийские невесты чаще всего выбирают традиционное красное сари (это самый популярный цвет, но другие тоже встречаются). Еще они украшают пробор красной краской или специальными аксессуарами, рисуют красную точку на лбу и не забывают про кольцо в нос – атрибут замужней женщины. Дополняет образ макияж глаз с густо накрашенными ресницами и помада (красная, вишневая, сливовая или оттенка пыльной розы).

Интересный факт: перед свадьбой на руках и ногах часто рисуют хной особые узоры, мехенди, и считается, что в доме мужа девушка не должна работать, пока эти узоры не смоются окончательно.

Австралия

Лаконичность и изысканная простота – именно так мы можем охарактеризовать предпочтения австралийских невест.

Элегантные платья, практически незаметный макияж Ничего лишнего, и в то же время выглядят девушки шикарно — их образ тщательно продуман до мелочей, а окружает их «свита», то есть подружки невесты в одинаковых (это важно!) платьях. Все очень мило, элегантно и очень «по-европейски».

Намибия

В Намибии, как и во многих странах Африканского континента, сейчас традиции причудливо смешиваются с европейским влиянием. С одной стороны, без классического белого платья и легкого мейка обходятся далеко не все, а с другой – эгори, свадебный головной убор из козьей кожи, все еще не забыт.

Приготовление гори занимает, как правило, сутки: кожа натирается особым натуральным составом из красной охры, смолы и жира до приобретения коричневого оттенка. Затем все это высушивается под палящим солнцем и водружают на новобрачную.

Камбоджа

В принципе, про подобный макияж мы уже писали: «фарфоровая» кожа, румяна, помада и много-много-много ресниц. Но в Камбодже девушки сочетают это с более открытыми, декорированными бисером и пайетками, нарядами. Получается очень эффектно. Глаз не оторвать!

Англия

Something old, something new, something borrowed, something blue (and a sixpence in her shoe). Что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы, что-то голубое (и серебряный шестипенсовик в туфельку). Вот и вся английская традиция!

В этой считалочке перечислено все то, что должно быть на невесте, чтобы вступление в брак было удачным. Но она точно не должна выглядеть как восковая кукла — естественный здоровый румянец, яркие выразительные глаза и блеск на губах — это то, что английский жених точно оценит!

Косово

Если вы думаете, что знаете о свадебном макияже все, то, надеемся, мы сможем вас удивить свадебным макияжем невест из Косово. Это самый настоящий грим!

Причем очень сложный, передающийся из поколения в поколение уже около тысячи лет. Белый, синий, золотой, красный – все эти цвета призваны привлекать в дом молодых счастье.