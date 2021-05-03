«Скандинавская богиня»: шведская модель с метровыми ногами

Миллионы мужчин во всем мире сходят с ума по фитнес-модели из Швеции, которая завоевала сердца представителей противоположного пола своими длинными ногами. При росте 178 сантиметров длина ее ног составляет 108 сантиметров.

1/10 Миллионы мужчин во всем мире сходят с ума по фитнес-модели из Швеции, которая завоевала сердца представителей противоположного пола своими длинными ногами. Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 При росте 178 сантиметров длина ее ног составляет 108 сантиметров. Фото: https://bigpicture.ru 3/10 Раньше Ия Остергрен (Ia Oster­gren) была долговязым, худым подростком, который не пользовался популярностью у мальчиков. Фото: https://bigpicture.ru 4/10 Со временем она решила превратить свои недостатки в достоинства, но для этого пришлось серьезно попотеть. Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 В 2013 году Ия вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила ему двух дочек. Фото: https://bigpicture.ru 6/10 Чтобы Ия восстановилась после родов, муж сам взялся тренировать ее. Теперь в родной стране девушку называют скандинавской богиней. Фото: https://bigpicture.ru 7/10 Сейчас на инстаграм фитнес-модели подписаны почти 250 тысяч человек, которых девушка периодически балует откровенными фотографиями. Фото: https://bigpicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Подписчики, в свою очередь, не скупятся на комплименты. Большая часть восхищенных комментариев адресована именно длинным ногам девушки. Фото: https://bigpicture.ru 9/10 Для многих людей Ия Остергрен стала источником вдохновения. На своем примере девушка показала, как из гадкого утенка с помощью тяжелого труда и работы над собой можно превратиться в настоящий секс-символ. Фото: https://bigpicture.ru 10/10 «Тело следует за тем, о чем мечтает разум» — девиз шведской фитнес-модели. Фото: https://bigpicture.ru

Раньше Ия Остергрен (Ia Oster­gren) была долговязым, худым подростком, который не пользовался популярностью у мальчиков. Со временем она решила превратить свои недостатки в достоинства, но для этого пришлось серьезно попотеть.

В 2013 году Ия вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила ему двух дочек. Чтобы Ия восстановилась после родов, муж сам взялся тренировать ее. Теперь в родной стране девушку называют скандинавской богиней.

Сейчас на инстаграм фитнес-модели подписаны почти 250 тысяч человек, которых девушка периодически балует откровенными фотографиями. Подписчики, в свою очередь, не скупятся на комплименты. Большая часть восхищенных комментариев адресована именно длинным ногам девушки.

Для многих людей Ия Остергрен стала источником вдохновения. На своем примере девушка показала, как из гадкого утенка с помощью тяжелого труда и работы над собой можно превратиться в настоящий секс-символ.