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Хирурги назвали самую популярную операцию в пандемию

Анна Арсеньева
3 часа назад
Пластические хирурги назвали самую популярную операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает HypeBae.
Хирурги назвали самую популярную операцию в пандемию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты Американского общества пластических хирургов опубликовали ежегодный отчет о главных тенденциях 2020 года. Оказалось, чаще всего пациентам делали ринопластику. Второе место заняла пластика век, а третье — подтяжка лица.
Некоторые эксперты связывают популярность ринопластики с "эффектом Zoom", когда из-за частых видеоконференций и звонков люди начинают больше обращать внимание на изъяны своей внешности.
Кроме того, спрос на пластическую хирургию вырос из-за того, что врачи чаще рекламировали результаты своих работ в социальных сетях.
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