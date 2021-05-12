Хирурги назвали самую популярную операцию в пандемию

Пластические хирурги назвали самую популярную операцию в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает HypeBae.

Специалисты Американского общества пластических хирургов опубликовали ежегодный отчет о главных тенденциях 2020 года. Оказалось, чаще всего пациентам делали ринопластику. Второе место заняла пластика век, а третье — подтяжка лица.

Некоторые эксперты связывают популярность ринопластики с "эффектом Zoom", когда из-за частых видеоконференций и звонков люди начинают больше обращать внимание на изъяны своей внешности.