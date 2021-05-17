Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Альма Андреа Меза Кармона родилась 13 августа 1994 года в городе Чиуауа, центре одноименного штата на севере Мексики. У нее китайские и мексиканские корни. После школы девушка не стала рассчитывать только на яркую внешность и получила диплом программиста. В 2017 году она победила в национальном конкурсе красоты и в том же году стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира», уступив только индийской модели Мануши Чхиллар
. Андреа Меза придерживается принципов веганства и выступает против гендерного насилия.