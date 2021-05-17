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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Полина Алферова
12 часов назад
В официальном аккаунте опубликованы результаты конкурса «Мисс Вселенная». Победительницей стала Андреа Меза, представлявшая Мексику. Она получила корону из рук предшественницы — манекенщицы из ЮАР Зозибини Тунци. Второе место заняла бразильянка Хулия Гама, а третья — перуанка Яник Масета Дель Кастильо. Также в пятерку самых красивых попали участницы из Индии и Доминиканской республики.
В официальном аккаунте опубликованы результаты конкурса «Мисс Вселенная». Победительницей стала Андреа Меза, представлявшая Мексику.
1/8 В официальном аккаунте опубликованы результаты конкурса «Мисс Вселенная». Победительницей стала Андреа Меза, представлявшая Мексику.
Фото: @andreamezamx
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Она получила корону из рук предшественницы — манекенщицы из ЮАР Зозибини Тунци. Второе место заняла бразильянка Хулия Гама, а третья — перуанка Яник Масета Дель Кастильо.
2/8 Она получила корону из рук предшественницы — манекенщицы из ЮАР Зозибини Тунци. Второе место заняла бразильянка Хулия Гама, а третья — перуанка Яник Масета Дель Кастильо.
Фото: @andreamezamx
Андреа Меза — не первая мексиканка, завоевавшая корону «Мисс Вселенной».
3/8 Андреа Меза — не первая мексиканка, завоевавшая корону «Мисс Вселенной».
Фото: @andreamezamx
Девушки из этой страны уже побеждали в 1991 (Лупита Джонс) и 2010 (Ксимена Наваррете) годах.
4/8 Девушки из этой страны уже побеждали в 1991 (Лупита Джонс) и 2010 (Ксимена Наваррете) годах.
Фото: @andreamezamx
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Альма Андреа Меза Кармона родилась 13 августа 1994 года в городе Чиуауа, центре одноименного штата на севере Мексики.
5/8 Альма Андреа Меза Кармона родилась 13 августа 1994 года в городе Чиуауа, центре одноименного штата на севере Мексики.
Фото: @andreamezamx
У нее китайские и мексиканские корни. После школы девушка не стала рассчитывать только на яркую внешность и получила диплом программиста.
6/8 У нее китайские и мексиканские корни. После школы девушка не стала рассчитывать только на яркую внешность и получила диплом программиста.
Фото: @andreamezamx
В 2017 году она победила в национальном конкурсе красоты и в том же году стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира», уступив только индийской модели Мануши Чхиллар.
7/8 В 2017 году она победила в национальном конкурсе красоты и в том же году стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира», уступив только индийской модели Мануши Чхиллар.
Фото: @andreamezamx
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Андреа Меза придерживается принципов веганства и выступает против гендерного насилия.
8/8 Андреа Меза придерживается принципов веганства и выступает против гендерного насилия.
Фото: @andreamezamx
Андреа Меза — не первая мексиканка, завоевавшая корону «Мисс Вселенной». Девушки из этой страны уже побеждали в 1991 (Лупита Джонс) и 2010 (Ксимена Наваррете) годах. «Рамблер» собрал фотографии мексиканской красотки.
Альма Андреа Меза Кармона родилась 13 августа 1994 года в городе Чиуауа, центре одноименного штата на севере Мексики. У нее китайские и мексиканские корни. После школы девушка не стала рассчитывать только на яркую внешность и получила диплом программиста. В 2017 году она победила в национальном конкурсе красоты и в том же году стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира», уступив только индийской модели Мануши Чхиллар. Андреа Меза придерживается принципов веганства и выступает против гендерного насилия.
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