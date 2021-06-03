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"Потерянная дочь Леди Ди": в Сети нашли девушку-копию принцессы Дианы

Диана Товсепова
5 часов назад
В Сети нашли девушку, которая всем очень напоминают принцессу Диану. Как выяснил "Рамблер", белокурая красавица оказалась американкой Роуз Ван Рейн, которая одевается так, будто живет в 70-х.
Сходство Роуз с Леди Ди сложно отрицать.
1/7 Сходство Роуз с Леди Ди сложно отрицать.
Фото: @rosenoraanna
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Девушка итак располагала популярностью в Сети из-за своего увлечения стилем 70-х и 80-х.
2/7 Девушка итак располагала популярностью в Сети из-за своего увлечения стилем 70-х и 80-х.
Фото: @rosenoraanna
А когда она решила постричься покороче, то люди и вовсе остались шокированы.
3/7 А когда она решила постричься покороче, то люди и вовсе остались шокированы.
Фото: @rosenoraanna
На девушку обрушились сотни комментариев о том, как она похожа на принцессу Диану.
4/7 На девушку обрушились сотни комментариев о том, как она похожа на принцессу Диану.
Фото: @rosenoraanna
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Многие считают, что девушка похожа на Леди Ди, как родная дочь.
5/7 Многие считают, что девушка похожа на Леди Ди, как родная дочь.
Фото: @rosenoraanna
И дело не только в прическе.
6/7 И дело не только в прическе.
Фото: @rosenoraanna
Но и в добром взгляде, и в невероятной благородной внешности.
7/7 Но и в добром взгляде, и в невероятной благородной внешности.
Фото: @rosenoraanna
Девушка рассказала, что около 5 лет назад стала фанаткой группы ABBA и решила полностью сменить свой стиль, прическу и весь гардероб. Девушка стала популярной в Instagram и TikTok благодаря своим необычным фото и видеорурокам по ретро-прическам. В общей сложности, за ее жизнью следит 600 тысяч подписчиков.
Недавно о Роуз написали популярные западные СМИ. Дело в том, что девушка коротко постриглась и все без остановки стали сравнивать ее с Леди Ди.
"Потерянная дочь Леди Ди", — писали подписчики Роуз.
Кажется, у девушки действительно есть что-то общее у с "королевой людских сердец".
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