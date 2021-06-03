В Сети нашли девушку, которая всем очень напоминают принцессу Диану. Как выяснил "Рамблер", белокурая красавица оказалась американкой Роуз Ван Рейн, которая одевается так, будто живет в 70-х.
Девушка рассказала, что около 5 лет назад стала фанаткой группы ABBA и решила полностью сменить свой стиль, прическу и весь гардероб. Девушка стала популярной в Instagram и TikTok благодаря своим необычным фото и видеорурокам по ретро-прическам. В общей сложности, за ее жизнью следит 600 тысяч подписчиков.
Недавно о Роуз написали популярные западные СМИ. Дело в том, что девушка коротко постриглась и все без остановки стали сравнивать ее с Леди Ди.
"Потерянная дочь Леди Ди", — писали подписчики Роуз.
Кажется, у девушки действительно есть что-то общее у с "королевой людских сердец".