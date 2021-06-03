В Сети нашли девушку, которая всем очень напоминают принцессу Диану. Как выяснил "Рамблер", белокурая красавица оказалась американкой Роуз Ван Рейн, которая одевается так, будто живет в 70-х.

1/7 Сходство Роуз с Леди Ди сложно отрицать. Фото: @rosenoraanna Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Девушка итак располагала популярностью в Сети из-за своего увлечения стилем 70-х и 80-х. Фото: @rosenoraanna 3/7 А когда она решила постричься покороче, то люди и вовсе остались шокированы. Фото: @rosenoraanna 4/7 На девушку обрушились сотни комментариев о том, как она похожа на принцессу Диану. Фото: @rosenoraanna Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Многие считают, что девушка похожа на Леди Ди, как родная дочь. Фото: @rosenoraanna 6/7 И дело не только в прическе. Фото: @rosenoraanna 7/7 Но и в добром взгляде, и в невероятной благородной внешности. Фото: @rosenoraanna

Девушка рассказала, что около 5 лет назад стала фанаткой группы ABBA и решила полностью сменить свой стиль, прическу и весь гардероб. Девушка стала популярной в Instagram и TikTok благодаря своим необычным фото и видеорурокам по ретро-прическам. В общей сложности, за ее жизнью следит 600 тысяч подписчиков.

Недавно о Роуз написали популярные западные СМИ. Дело в том, что девушка коротко постриглась и все без остановки стали сравнивать ее с Леди Ди.

"Потерянная дочь Леди Ди", — писали подписчики Роуз.