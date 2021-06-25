Популярные девушки, которых "поймали" на фотошопе

С развитием соцсетей мы перестали понимать, где реальность, а где фантазии. Особенно, когда это касается блогеров и инстаграм-моделей. Девушки публикуют настолько идеальные снимки, что мы забываем, как выглядит обычная живая женщина.

1/8 Казалось бы, человек один и тот же. Но вот "детали" на левом фото явно сильно отполированы. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Удивительно, но некоторые девушки зачем-то уменьшают себе голову. Фото: Соцсети 3/8 Если видите на фото очень белые зубы и яркие белки глаз, то девушка явно увлекается одним популярным фоторедактором. Фото: Соцсети 4/8 Фото в профиле и кадр с видео ну очень отличаются. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Эта девушка называет себя "Королевой Сербии", но больше походит на "Королеву фотошопа". Фото: Соцсети 6/8 Отражение в стекле предательски намекает на обман. Фото: Соцсети 7/8 Когда подруга опубликовала фото без редактуры... Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Сейчас можно изменить даже взгляд. Фото: Соцсети

При этом, оказывается, многих из них в жизни просто не узнать. Популярных девушек регулярно уличают в злоупотреблении фоторедакторами. Кто-то рисует себе железный пресс, вытягивает ноги, меняет разрез глаз, дорисовывает макияж и просто полностью меняет лицо.