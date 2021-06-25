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Популярные девушки, которых "поймали" на фотошопе

Диана Товсепова
9 часов назад
С развитием соцсетей мы перестали понимать, где реальность, а где фантазии. Особенно, когда это касается блогеров и инстаграм-моделей. Девушки публикуют настолько идеальные снимки, что мы забываем, как выглядит обычная живая женщина.
Казалось бы, человек один и тот же. Но вот "детали" на левом фото явно сильно отполированы.
1/8 Казалось бы, человек один и тот же. Но вот "детали" на левом фото явно сильно отполированы.
Фото: Соцсети
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Удивительно, но некоторые девушки зачем-то уменьшают себе голову.
2/8 Удивительно, но некоторые девушки зачем-то уменьшают себе голову.
Фото: Соцсети
Если видите на фото очень белые зубы и яркие белки глаз, то девушка явно увлекается одним популярным фоторедактором.
3/8 Если видите на фото очень белые зубы и яркие белки глаз, то девушка явно увлекается одним популярным фоторедактором.
Фото: Соцсети
Фото в профиле и кадр с видео ну очень отличаются.
4/8 Фото в профиле и кадр с видео ну очень отличаются.
Фото: Соцсети
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Эта девушка называет себя "Королевой Сербии", но больше походит на "Королеву фотошопа".
5/8 Эта девушка называет себя "Королевой Сербии", но больше походит на "Королеву фотошопа".
Фото: Соцсети
Отражение в стекле предательски намекает на обман.
6/8 Отражение в стекле предательски намекает на обман.
Фото: Соцсети
Когда подруга опубликовала фото без редактуры...
7/8 Когда подруга опубликовала фото без редактуры...
Фото: Соцсети
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Сейчас можно изменить даже взгляд.
8/8 Сейчас можно изменить даже взгляд.
Фото: Соцсети
При этом, оказывается, многих из них в жизни просто не узнать. Популярных девушек регулярно уличают в злоупотреблении фоторедакторами. Кто-то рисует себе железный пресс, вытягивает ноги, меняет разрез глаз, дорисовывает макияж и просто полностью меняет лицо.
Популярные девушки, которых "поймали" на фотошопе, в подборке "Рамблера".
Красота,Фото,
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