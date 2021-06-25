С развитием соцсетей мы перестали понимать, где реальность, а где фантазии. Особенно, когда это касается блогеров и инстаграм-моделей. Девушки публикуют настолько идеальные снимки, что мы забываем, как выглядит обычная живая женщина.
При этом, оказывается, многих из них в жизни просто не узнать. Популярных девушек регулярно уличают в злоупотреблении фоторедакторами. Кто-то рисует себе железный пресс, вытягивает ноги, меняет разрез глаз, дорисовывает макияж и просто полностью меняет лицо.
Популярные девушки, которых "поймали" на фотошопе, в подборке "Рамблера".