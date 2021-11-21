Как просто и быстро убрать мешки и синяки под глазами

Об эффективном домашнем средстве борьбы с мешками и синяками под глазами рассказала косметолог Светлана Пивоварова.

Специалист отметила, что в случае частых отеков и очень заметных синяков, проблему стоит искать в организме (проверить почки, надпочечники щитовидную железу и печень).

Однако если с организмом "изнутри" все в порядке, то все можно решить средством, в основе которого лежит тиогамма — эндогенный антиоксидант прямого и непрямого действия.

Смотрите видео с подробным рецептом средства от косметолога.

"Но тиогамма поможет улучшить внешнее состояние кожи, убрать отечность и осветлить тёмные круги. Эффект вы увидите после первого применения.

5 мл тиогаммы нанести на каждый ватный диск.

Диски как компрессы уложить на кожу вокруг глаз и полежать в спокойном состоянии 20 мин.

Не смывать. Затем можно нанести ваш увлажняющий крем вокруг глаз.

Есть противопоказания!

Кожу проверяйте на аллергическую реакцию. Предварительно сделайте тест", — объяснила косметолог.