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Как просто и быстро убрать мешки и синяки под глазами

Диана Товсепова
1 час назад

Об эффективном домашнем средстве борьбы с мешками и синяками под глазами рассказала косметолог Светлана Пивоварова.

Специалист отметила, что в случае частых отеков и очень заметных синяков, проблему стоит искать в организме (проверить почки, надпочечники щитовидную железу и печень).

Однако если с организмом "изнутри" все в порядке, то все можно решить средством, в основе которого лежит тиогамма — эндогенный антиоксидант прямого и непрямого действия.

Смотрите видео с подробным рецептом средства от косметолога.

"Но тиогамма поможет улучшить внешнее состояние кожи, убрать отечность и осветлить тёмные круги. Эффект вы увидите после первого применения.

5 мл тиогаммы нанести на каждый ватный диск.

Диски как компрессы уложить на кожу вокруг глаз и полежать в спокойном состоянии 20 мин.

Не смывать. Затем можно нанести ваш увлажняющий крем вокруг глаз.

Есть противопоказания!

Кожу проверяйте на аллергическую реакцию. Предварительно сделайте тест", — объяснила косметолог.

Ранее мы писали о средстве, которое может заменить ботокс.

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