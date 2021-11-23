Названы лучшие блюда на завтрак для похудения

Американские врачи-диетологи из США назвали четыре блюда, которые нужно есть на завтрак к тем, кто хочет держать себя в форме. Об этом сообщает Eat This, Not That!

В частности, эксперты считают, что похудению лучше всего способствуют блюда из яиц, овсянка, белковые коктейли и греческий йогурт.

"Овсянка поможет дольше сохранять чувство сытости, потому что содержит медленные углеводы. Они дают энергию на долгое время, не повышают уровень сахара в крови и не вызывают чувство утомления", — отмечает диетолог Паула Доэбрич.

Рикер поддержала коллегу, добавив, что овсяная каша и хлопья содержат много клетчатки, положительно влияющей на работу сердца и пищеварение.

Кроме того, специалист рекомендует каждое утро есть блюда, приготовленные из яиц.

«Яйца — отличный источник белка, который поможет с балансом сахара в крови и ускорит обмен веществ. В сочетании с богатыми клетчаткой овощами яйца — прекрасный выбор для людей, желающих похудеть», — заявила диетолог.

Рикер также посоветовала пить с утра протеиновые коктейли, добавляя в них фрукты и овощи. Это, по словам эксперта, это позволит организму получить 20-30 граммами белка, необходимого для правильного обмена веществ. Протеиновый коктейль в сочетании с клетчаткой может быть очень полезен для похудения и поддержания формы.

Кроме того, специалисты рекомендуют завтракать греческим йогуртом, как отличным источником белка. Врач-диетолог Мелисса Митри объяснила, что люди, которые регулярно едят греческий йогурт на завтрак, обычно находятся в лучшей форме и весят меньше других. Врач сослалась на соответствующие исследования.