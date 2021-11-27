Как исправить "заплывший" овал лица и убрать брыли

Многие женщины с годами замечают, как "плывет" овал лица. Кажется, что вернуть лицу четкие контуры невозможно, но способы сделать это без хирургического вмешательства все же есть. Об этом в своих соцсетях рассказала косметолог Светлана Пивоварова.

Специалист объяснила, что овал лица меняется из-за того, что наши жевательные мышцы находятся в напряжении, приходят в гипертонус, в результате чего "лицо схлопывается и мягкие ткани обвисают".

Чтобы избежать этого, по ее словам, нужно расслаблять жевательные мышцы. На видео косметолог показала технику выполнения эффективного упражнения, которое поможет вернуть четкий овал лица и убрать брыли.

"Техника выполнения:

Ставим костяшки пальцев у места крепления жевательной мышцы, под скуловую кость, приоткрываем рот буквой о, и начинаем вытягивать макушку вверх а плечи тянуть вниз. И костяшки ваших пальцев медленно скользим по жевательной мышце.

Делайте 3 подхода, выполняйте технику каждый день и вы увидите как подтянется и расслабится ваше лицо", — объяснила она.