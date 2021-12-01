Участница конкурса "Мисс Вселенная" от России рассказала о личной жизни

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова, признанная также самой красивой девушкой Татарстана, рассказала о своей личной жизни и о том, как она стала представительницей страны на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021». Она дала интервью изданию KP.RU.

Фото: @arabovaralina @arabovaralina

По словам россиянки, она участвует в конкурсах красоты с восьми лет. Арабова выросла в многодетной семьей, и у них было немного денег, поэтому конкурсы были способом подзаработать.

Став вице-мисс, девушка выиграла грант на обучение в любом вузе страны и поступила на юридический факультет Финансового Университета при Правительстве РФ. Параллельно она учится заочно на специалиста по рекламе в Казанском Государственном Энергетическом Университете. В институте Ралина Арабова играет в КВН.

22-летняя девушка рассказала, что из-за нехватки времени у нее нет личной жизни. Последние несколько месяцев она готовилась к конкурсу: практиковала дефиле, изучала английский язык, искусство макияжа, причесок и стиля.

"Меня, кстати, никто не взвешивает, не замеряет, не заставляет сидеть на диете. Все это на конкурсах уже давно никому не важно, смотрят не на цифры, а на внешний вид. Ну а главное — твоя харизма", — сказала Арабова.

Представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2021» должна была не она, а «Мисс Россия». В 2020 и 2021 году национальный конкурс не проводился, а «Мисс Россия — 2019» Алина Санько уже участвовала в «Мисс Вселенная — 2020».