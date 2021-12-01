Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
4 часа назад

В США выбрали самую красивую девушку

Элле Смит стала победительницей конкурса «Мисс США — 2021». Мероприятие прошло в Талсе, штат Оклахома, на курорте River Spirit Casino Resort. Теперь Элле будет бороться за титул «Мисс Вселенная» в Эйлате (Израиль). Организаторы конкурса намерены провести его, несмотря на распространение в мире нового штамма коронавируса. «Рамблер» собрал самые яркие фотографии красотки.

Элле Смит стала победительницей конкурса «Мисс США — 2021».
1/10 Элле Смит стала победительницей конкурса «Мисс США — 2021».
Фото: @elle_to_the_no_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Мероприятие прошло в Талсе, штат Оклахома, на курорте River Spirit Casino Resort.
2/10 Мероприятие прошло в Талсе, штат Оклахома, на курорте River Spirit Casino Resort.
Фото: @elle_to_the_no_
На конкурсе Элле представляла штат Кентукки.
3/10 На конкурсе Элле представляла штат Кентукки.
Фото: @elle_to_the_no_
Она стала второй участницей из этого штата, после Тары Коннер в 2006 году, получившей титул самой красивой девушки Америки.
4/10 Она стала второй участницей из этого штата, после Тары Коннер в 2006 году, получившей титул самой красивой девушки Америки.
Фото: @elle_to_the_no_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Тем не менее, родилась Элле в Спрингфилде, штат Огайо, 20 июня 1998 года.
5/10 Тем не менее, родилась Элле в Спрингфилде, штат Огайо, 20 июня 1998 года.
Фото: @elle_to_the_no_
Элле заинтересовалась конкурсами красоты после того, как ее одноклассница Бриттани Рид стала самой красивой школьницей штата Огайо.
6/10 Элле заинтересовалась конкурсами красоты после того, как ее одноклассница Бриттани Рид стала самой красивой школьницей штата Огайо.
Фото: @elle_to_the_no_
Конкурс красоты в Кентукки был дебютом Элле на подиуме. Там она выступала от города Джермантаун.
7/10 Конкурс красоты в Кентукки был дебютом Элле на подиуме. Там она выступала от города Джермантаун.
Фото: @elle_to_the_no_
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Элле окончила школу в 2016 году, во время учебы активно занималась музыкой, волейболом и играла в любительских спектаклях.
8/10 Элле окончила школу в 2016 году, во время учебы активно занималась музыкой, волейболом и играла в любительских спектаклях.
Фото: @elle_to_the_no_
В настоящее время она работает репортером на местном телеканале WHAS11, вещающем на Луисвилль.
9/10 В настоящее время она работает репортером на местном телеканале WHAS11, вещающем на Луисвилль.
Фото: @elle_to_the_no_
Элле переедет в Лос-Анджелес, где будет в течение года исполнять обязанности королевы красоты.
10/10 Элле переедет в Лос-Анджелес, где будет в течение года исполнять обязанности королевы красоты.
Фото: @elle_to_the_no_

На конкурсе Элле представляла Кентукки и стала второй участницей из этого штата, после Тары Коннер в 2006 году, получившей титул самой красивой девушки Америки. Тем не менее, родилась она в Спрингфилде, штат Огайо, 20 июня 1998 года. Она окончила школу в 2016 году, во время учебы активно занималась музыкой, волейболом и играла в любительских спектаклях. Потом Элле переехала в Лексингтон, где получила диплом журналистки в Университете Кентукки. В настоящее время она работает репортером на местном телеканале WHAS11, вещающем на Луисвилль.

В интервью девушка отметила, что конкурсы красоты и фотосессии в бикини не могут уронить ее профессиональный авторитет, ведь на работе имеют значение только ее коммуникативные навыки.

По словам Элле, она заинтересовалась конкурсами красоты после того, как ее одноклассница Бриттани Рид стала самой красивой школьницей штата Огайо на конкурсе Miss Ohio Teen USA. Конкурс красоты в Кентукки был дебютом Элле на подиуме. Там она выступала от города Джермантаун.

Элле переедет в Лос-Анджелес, где будет в течение года исполнять обязанности королевы красоты.

Красота,Фото,Элла Смит,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители