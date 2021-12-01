В США выбрали самую красивую девушку

Элле Смит стала победительницей конкурса «Мисс США — 2021». Мероприятие прошло в Талсе, штат Оклахома, на курорте River Spirit Casino Resort. Теперь Элле будет бороться за титул «Мисс Вселенная» в Эйлате (Израиль). Организаторы конкурса намерены провести его, несмотря на распространение в мире нового штамма коронавируса. «Рамблер» собрал самые яркие фотографии красотки.

1/10 Элле Смит стала победительницей конкурса «Мисс США — 2021». Фото: @elle_to_the_no_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Мероприятие прошло в Талсе, штат Оклахома, на курорте River Spirit Casino Resort. Фото: @elle_to_the_no_ 3/10 На конкурсе Элле представляла штат Кентукки. Фото: @elle_to_the_no_ 4/10 Она стала второй участницей из этого штата, после Тары Коннер в 2006 году, получившей титул самой красивой девушки Америки. Фото: @elle_to_the_no_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Тем не менее, родилась Элле в Спрингфилде, штат Огайо, 20 июня 1998 года. Фото: @elle_to_the_no_ 6/10 Элле заинтересовалась конкурсами красоты после того, как ее одноклассница Бриттани Рид стала самой красивой школьницей штата Огайо. Фото: @elle_to_the_no_ 7/10 Конкурс красоты в Кентукки был дебютом Элле на подиуме. Там она выступала от города Джермантаун. Фото: @elle_to_the_no_ Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Элле окончила школу в 2016 году, во время учебы активно занималась музыкой, волейболом и играла в любительских спектаклях. Фото: @elle_to_the_no_ 9/10 В настоящее время она работает репортером на местном телеканале WHAS11, вещающем на Луисвилль. Фото: @elle_to_the_no_ 10/10 Элле переедет в Лос-Анджелес, где будет в течение года исполнять обязанности королевы красоты. Фото: @elle_to_the_no_

На конкурсе Элле представляла Кентукки и стала второй участницей из этого штата, после Тары Коннер в 2006 году, получившей титул самой красивой девушки Америки. Тем не менее, родилась она в Спрингфилде, штат Огайо, 20 июня 1998 года. Она окончила школу в 2016 году, во время учебы активно занималась музыкой, волейболом и играла в любительских спектаклях. Потом Элле переехала в Лексингтон, где получила диплом журналистки в Университете Кентукки. В настоящее время она работает репортером на местном телеканале WHAS11, вещающем на Луисвилль.

В интервью девушка отметила, что конкурсы красоты и фотосессии в бикини не могут уронить ее профессиональный авторитет, ведь на работе имеют значение только ее коммуникативные навыки.

По словам Элле, она заинтересовалась конкурсами красоты после того, как ее одноклассница Бриттани Рид стала самой красивой школьницей штата Огайо на конкурсе Miss Ohio Teen USA. Конкурс красоты в Кентукки был дебютом Элле на подиуме. Там она выступала от города Джермантаун.