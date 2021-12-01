В США выбрали самую красивую девушку

Элле Смит стала победительницей конкурса «Мисс США — 2021». Мероприятие прошло в Талсе, штат Оклахома, на курорте River Spirit Casino Resort. Теперь Элле будет бороться за титул «Мисс Вселенная» в Эйлате (Израиль). Организаторы конкурса намерены провести его, несмотря на распространение в мире нового штамма коронавируса. «Рамблер» собрал самые яркие фотографии красотки.
На конкурсе Элле представляла Кентукки и стала второй участницей из этого штата, после Тары Коннер в 2006 году, получившей титул самой красивой девушки Америки. Тем не менее, родилась она в Спрингфилде, штат Огайо, 20 июня 1998 года. Она окончила школу в 2016 году, во время учебы активно занималась музыкой, волейболом и играла в любительских спектаклях. Потом Элле переехала в Лексингтон, где получила диплом журналистки в Университете Кентукки. В настоящее время она работает репортером на местном телеканале WHAS11, вещающем на Луисвилль.
В интервью девушка отметила, что конкурсы красоты и фотосессии в бикини не могут уронить ее профессиональный авторитет, ведь на работе имеют значение только ее коммуникативные навыки.
По словам Элле, она заинтересовалась конкурсами красоты после того, как ее одноклассница Бриттани Рид стала самой красивой школьницей штата Огайо на конкурсе Miss Ohio Teen USA. Конкурс красоты в Кентукки был дебютом Элле на подиуме. Там она выступала от города Джермантаун.
Элле переедет в Лос-Анджелес, где будет в течение года исполнять обязанности королевы красоты.