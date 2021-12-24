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1 час назад

Россиянку признали одной из лучших моделей 2021 года

18-летнюю уроженку Новосибирска признали одной из лучших моделей в мире на премии Model of the Year Awards. Итоги конкурса опубликованы на сайте Models.com.

Россиянку признали одной из лучших моделей 2021 года
Фото: @st.einberg@st.einberg

Так, россиянка София Стейнберг получила звание лучшей модели в мире по итогам зрительского голосования. Девушка принимала участие в показах таких брендов, как Paco Rabanne, Boss, Michael Kors, Valentino, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Dior и Givenchy.

Стоит отметить, что София не единственная, кому удалось одержать победу в этой номинации, жюри удостоило награды 55-летнюю американку Кристен Макменами, которая вернулась в модельный бизнес в 2021 году, открыв совместный показ модных домов Versace x Fendi и снявшись для британской версии журнала Vogue.

А лучшим манекенщиком 2021 года стал американец Элтон Мейсон. Победителей определили традиционным голосованием, в котором приняли участие более 400 представителей модной индустрии, а также обычные зрители и поклонники моды.

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Красота,Оксана Робски,Louis Vuitton,Chanel,
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