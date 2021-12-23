Как постарела Оксана Робски

Оксана Робски известна многим как писательница и светская львица. В двухтысячных она была одной из самых популярных девушек Москвы, слава пришла к ней вместе с книгами "Casual", "День счастья — завтра" и "Про любовь". Ее книгами о жизни на Рублевке зачитывались женщины, которые искали себе лучшую жизнь, но теперь об Оксане слышно очень редко. О том, чем она занимается сейчас — в материале "Рамблера".

1/8 Оксана Робски известна многим как писательница и светская львица. В двухтысячных она была одной из самых популярных девушек Москвы, слава пришла к ней вместе с книгами "Casual", "День счастья — завтра" и "Про любовь". Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Свою фамилию Оксана получила от третьего мужа Майкла Робски, гражданина Германии. Ранее она уже дважды была замужем, но об этих браках ничего неизвестно. Фото: globallookpress.com 3/8 После развода с гражданином Германии Робски и начала свою светскую жизнь в доме на Рублевке. Фото: @robskioxana 4/8 Как рассказывала Робски, ее финансовое состояние после развода пошатнулось, а вокруг кипели страсти, о которых она и решилась написать. Фото: @robskioxana Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Ее романы стали бестселлерами, их переводили на разные языки, а Робски продолжала писать и удивлять публику подробностями жизни богачей. Карьера вылилась в книгу, которую Робски написала вместе с Собчак. "Zамуж за миллионера" оказалась пособием для девушек, ищущих богатого мужа. Фото: @robskioxana 6/8 После этого случился первый фильм, но роскошная светская жизнь и эпоха нулевых стала уходить и писательница уехала жить в США. Фото: @robskioxana 7/8 С тех пор Робски вышла замуж еще несколько раз. Последняя ее свадьба состоялась в 2015 году, этот брак стал для нее шестым. Имя и профессию своего мужа она тщательно скрывает. Фото: @robskioxana Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Некоторые источники пишут, что из США писательница вернулась на Рублевку, но сама она этого не подтверждала. Судя по обновлениям в ее Instagram, она путешествует по миру и радуется жизни. Фото: @robskioxana

Свою фамилию Оксана получила от третьего мужа Майкла Робски, гражданина Германии. Ранее она уже дважды была замужем, но об этих браках ничего неизвестно. После развода с гражданином Германии Робски и начала свою светскую жизнь в доме на Рублевке. Как рассказывала Робски, ее финансовое состояние после развода пошатнулось, а вокруг кипели страсти, о которых она и решилась написать.

Ее романы стали бестселлерами, их переводили на разные языки, а Робски продолжала писать и удивлять публику подробностями жизни богачей. Карьера вылилась в книгу, которую Робски написала вместе с Собчак. "Zамуж за миллионера" оказалась пособием для девушек, ищущих богатого мужа. После этого случился первый фильм, но роскошная светская жизнь и эпоха нулевых стала уходить и писательница уехала жить в США.