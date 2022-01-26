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2 часа назад

Что известно о россиянке, завоевавшей титул "Мисс Мира" в 2022 году

Россиянка Яна Богатова стала победительницей мирового конкурса красоты Wоrld beauty 2022. Это дает ей право участвовать в борьбе за титул "Мисс Вселенная 2022".

1/7 Россиянка Яна Богатова стала победительницей мирового конкурса красоты Wоrld beauty 2022.
Фото: @bogatovaya
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2/7 Это дает ей право участвовать в борьбе за титул "Мисс Вселенная 2022".
Фото: @bogatovaya
3/7 Девушка живет в Самаре, ей 18 лет и в настоящее время она учится в Поволжском университете связи на первом курсе.
Фото: @wrbsamara
4/7 В 14 лет Богатова начала модельную карьеру в агентстве "Ra-Fashion" и принимала участие в Международной неделе моды Volga Fashion Week и в ежегодном Фестивале моды "Поволжские сезоны Александра Васильева", представляя коллекции одежды именитых дизайнеров.
Фото: @bogatovaya
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5/7 Яна Богатова стала победительницей конкурса WRB Samara, а в октябре 2021 завоевала звание Miss International 2021 в Турции.
Фото: @bogatovaya
6/7 Конкурс красоты и таланта Wоrld beauty 2022 прошел с 7 по 11 января в Северной Македонии, в городе Скопье. Конкуренция была высокая - в борьбе за титул принимали участие лучшие представительницы самых разных стран. Но у Богатовой получилось обойти соперниц и взять главную награду Grand-Prix Miss World Beauty 2021.
Фото: @bogatovaya
7/7 Девушки прошли через множество испытаний: дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях, а также представляли коллекции знаменитых российских дизайнеров одежды. Помимо этого, они соревновались в конкурсе талантов.
Фото: @bogatovaya

Как выглядит победительница - смотрите в фотогалерее "Рамблера".

Девушка живет в Самаре, ей 18 лет и в настоящее время она учится в Поволжском университете связи на первом курсе.

В 14 лет Богатова начала модельную карьеру в агентстве "Ra-Fashion" и принимала участие в Международной неделе моды Volga Fashion Week и в ежегодном Фестивале моды "Поволжские сезоны Александра Васильева", представляя коллекции одежды именитых дизайнеров.

Яна Богатова стала победительницей конкурса WRB Samara, а в октябре 2021 завоевала звание Miss International 2021 в Турции.

Конкурс красоты и таланта Wоrld beauty 2022 прошел с 7 по 11 января в Северной Македонии, в городе Скопье. Конкуренция была высокая - в борьбе за титул принимали участие лучшие представительницы самых разных стран. Но у Богатовой получилось обойти соперниц и взять главную награду Grand-Prix Miss World Beauty 2021.

Девушки прошли через множество испытаний: дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях, а также представляли коллекции знаменитых российских дизайнеров одежды. Помимо этого, они соревновались в конкурсе талантов.

"Я рада получить сегодня в награду этот титул и уверена, что впереди будут возможности завоевать новые. Моя победа будет напоминать мне о непростых, но замечательных минутах на пути к успеху, проведенных в совместной работе!",

- написала Богатова в своем Instagram.

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