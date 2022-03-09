Как сейчас выглядит первая «Мисс Москва»

Девяностые годы можно смело назвать эпохой конкурсов красоты. Подобные мероприятия пользовались повышенным интересом публики, так как еще воспринимались как экзотическая новинка. В 1994 году стартовал конкурс красоты «Мисс Москва». В нем могли принимать участия девушки из столицы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Организатором конкурса стало Общероссийское общественное движение «Краса России».
Первый конкурс красоты прошел 22 января 1994 года в концертном зале «Россия». Членами жюри стали модельер Валентин Юдашкин, основатель радиостанции «Европа Плюс» Жорж Полински, президент польского конкурса красоты Питер Ставицкий и мисс Польша Александра Спечинская.
Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала семнадцатилетняя Екатерина Шидловская, студентка первого курса академии имени Плеханова. Ей вручили корону и ключи от новенького автомобиля «Москвич-2141». Правда, на тот момент водить машину Екатерина не умела. «Рамблер» выяснил, как изменилась королева красоты.
Екатерина Владимировна Шидловская родилась 20 сентября 1976 года в Москве в семье дипломата. Владимир Юрьевич подолгу работал в Ливии, поэтому в детстве Екатерина бывала в Триполи так же часто, как и в Москве. Екатерина занималась верховой ездой и посещала одну из первых в столице школу моделей. В 1993 году девушка поступила на экономический факультет Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Незадолго до конкурса девушка упала с лошади и получила перелом позвоночника, поэтому три месяца провела в гипсе. И несмотря на это смогла завоевать корону.
Екатерина всегда интересовалась поэзией, поэтому одновременно с учебой в РЭА занималась на курсах в Литературном институте.
В 1996 году Екатерина Шидловская выиграла и «Хрустальную корону России» на конкурсе в Париже. А в ноябре того же года она заняла третье место на конкурсе «Мисс Туризм Интернешнл», который прошел в Шри-Ланке.
Но Екатерина не стала связывать свою жизнь только с подиумом, хотя она и сейчас участвует в избранных показах. Например, в ноябре 2019 года она появилась на ювелирной неделе моды Fashion Week Estet.
В 2003 году Екатерина Шидловская выпустила поэтический сборник «На осколках ночи», а уже в следующем году стала членом Союза писателей России. Екатерина много внимания уделяет образованию, поэтому в 2010 году она окончила факультет философии МГУ.
Красавица не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что она счастлива в своем втором браке с бизнесменом. Екатерина считает, что именно от женщины зависит климат в семье, а в трудные времена она должна быть поддержкой для своего мужа. Об этом Екатерина написала, поздравляя своих подписчиц с Международным женским днем.
«Во все времена в любое сложное время женщина была поддержкой своему мужу, своему любимому я знаю, что от внутреннего состояния женщины зависит климат в семье… а от внутреннего состояния мужчины, наверное - во всем мире Поздравляю всех с женским праздником ️ ️ желаю мира и любви! чем спокойнее, добрее и гармоничнее будут женщины, тем сильнее станут наши мужчины и любые трудности минут нас…»
Екатерина Шидловская безупречно выглядит, несмотря на то, что с момента конкурса прошло 28 лет. Один из секретов ее красоты — внутренний настрой.
«Сохранять внутри себя частичку неуловимо-хрустального, чистого и серебристо-поющего внутреннего голоса так важно для женщины! и не только для того, что бы оставаться феей... это тот внутренний камертон, с которым мы сверяем и биение своего сердца и верность выбранных решений на нашем земном пути...»
Также Екатерина черпает вдохновение в философии. В ее аккаунте можно найти немало мудрых изречений, например, Будды.
«Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним, как никогда не покидающая тень его».