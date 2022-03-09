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2 часа назад

Как сейчас выглядит первая «Мисс Москва»

Кристина Уколова

Девяностые годы можно смело назвать эпохой конкурсов красоты. Подобные мероприятия пользовались повышенным интересом публики, так как еще воспринимались как экзотическая новинка. В 1994 году стартовал конкурс красоты «Мисс Москва». В нем могли принимать участия девушки из столицы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Организатором конкурса стало Общероссийское общественное движение «Краса России».

1/8 В 1994 году стартовал конкурс красоты «Мисс Москва». Победительницей стала 17-летняя студентка Екатерина Шидловская.
Фото: РИА Новости
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2/8 Екатерина родилась 20 сентября 1976 года в семье дипломата. Отец подолгу работал в Ливии, поэтому в детстве она часто бывала в Триполи.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina
3/8 В 2003 году Екатерина выпустила поэтический сборник «На осколках ночи», а уже в следующем году стала членом Союза писателей России.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina
4/8 В 1996 году Екатерина Шидловская выиграла и «Хрустальную корону России» на конкурсе в Париже.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina
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5/8 Но Екатерина не стала связывать свою жизнь только с подиумом, хотя она и сейчас участвует в избранных показах.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina
6/8 В ноябре 2019 года она появилась на ювелирной неделе моды Fashion Week Estet.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina
7/8 Екатерина считает, что именно от женщины зависит климат в семье, а в трудные времена она должна быть поддержкой для своего мужа.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina
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8/8 Она безупречно выглядит, несмотря на то, что с момента конкурса прошло 28 лет. Один из секретов красоты — внутренний настрой.
Фото: @shidlovskaya.ekaterina

Первый конкурс красоты прошел 22 января 1994 года в концертном зале «Россия». Членами жюри стали модельер Валентин Юдашкин, основатель радиостанции «Европа Плюс» Жорж Полински, президент польского конкурса красоты Питер Ставицкий и мисс Польша Александра Спечинская.

Видео дня

Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала семнадцатилетняя Екатерина Шидловская, студентка первого курса академии имени Плеханова. Ей вручили корону и ключи от новенького автомобиля «Москвич-2141». Правда, на тот момент водить машину Екатерина не умела. «Рамблер» выяснил, как изменилась королева красоты.

Екатерина Владимировна Шидловская родилась 20 сентября 1976 года в Москве в семье дипломата. Владимир Юрьевич подолгу работал в Ливии, поэтому в детстве Екатерина бывала в Триполи так же часто, как и в Москве. Екатерина занималась верховой ездой и посещала одну из первых в столице школу моделей. В 1993 году девушка поступила на экономический факультет Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Незадолго до конкурса девушка упала с лошади и получила перелом позвоночника, поэтому три месяца провела в гипсе. И несмотря на это смогла завоевать корону.

Екатерина всегда интересовалась поэзией, поэтому одновременно с учебой в РЭА занималась на курсах в Литературном институте.

В 1996 году Екатерина Шидловская выиграла и «Хрустальную корону России» на конкурсе в Париже. А в ноябре того же года она заняла третье место на конкурсе «Мисс Туризм Интернешнл», который прошел в Шри-Ланке.

Но Екатерина не стала связывать свою жизнь только с подиумом, хотя она и сейчас участвует в избранных показах. Например, в ноябре 2019 года она появилась на ювелирной неделе моды Fashion Week Estet.

В 2003 году Екатерина Шидловская выпустила поэтический сборник «На осколках ночи», а уже в следующем году стала членом Союза писателей России. Екатерина много внимания уделяет образованию, поэтому в 2010 году она окончила факультет философии МГУ.

Красавица не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что она счастлива в своем втором браке с бизнесменом. Екатерина считает, что именно от женщины зависит климат в семье, а в трудные времена она должна быть поддержкой для своего мужа. Об этом Екатерина написала, поздравляя своих подписчиц с Международным женским днем.

«Во все времена в любое сложное время женщина была поддержкой своему мужу, своему любимому я знаю, что от внутреннего состояния женщины зависит климат в семье… а от внутреннего состояния мужчины, наверное - во всем мире Поздравляю всех с женским праздником ️ ️ желаю мира и любви! чем спокойнее, добрее и гармоничнее будут женщины, тем сильнее станут наши мужчины и любые трудности минут нас…»

Екатерина Шидловская безупречно выглядит, несмотря на то, что с момента конкурса прошло 28 лет. Один из секретов ее красоты — внутренний настрой.

«Сохранять внутри себя частичку неуловимо-хрустального, чистого и серебристо-поющего внутреннего голоса так важно для женщины! и не только для того, что бы оставаться феей... это тот внутренний камертон, с которым мы сверяем и биение своего сердца и верность выбранных решений на нашем земном пути...»

Также Екатерина черпает вдохновение в философии. В ее аккаунте можно найти немало мудрых изречений, например, Будды.

«Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним, как никогда не покидающая тень его».

Красота,Фото,Жорж Полински,Валентин Юдашкин,МГУ,
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