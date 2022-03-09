Как сейчас выглядит первая «Мисс Москва»

Девяностые годы можно смело назвать эпохой конкурсов красоты. Подобные мероприятия пользовались повышенным интересом публики, так как еще воспринимались как экзотическая новинка. В 1994 году стартовал конкурс красоты «Мисс Москва». В нем могли принимать участия девушки из столицы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Организатором конкурса стало Общероссийское общественное движение «Краса России».

1/8 В 1994 году стартовал конкурс красоты «Мисс Москва». Победительницей стала 17-летняя студентка Екатерина Шидловская. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Екатерина родилась 20 сентября 1976 года в семье дипломата. Отец подолгу работал в Ливии, поэтому в детстве она часто бывала в Триполи. Фото: @shidlovskaya.ekaterina 3/8 В 2003 году Екатерина выпустила поэтический сборник «На осколках ночи», а уже в следующем году стала членом Союза писателей России. Фото: @shidlovskaya.ekaterina 4/8 В 1996 году Екатерина Шидловская выиграла и «Хрустальную корону России» на конкурсе в Париже. Фото: @shidlovskaya.ekaterina Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Но Екатерина не стала связывать свою жизнь только с подиумом, хотя она и сейчас участвует в избранных показах. Фото: @shidlovskaya.ekaterina 6/8 В ноябре 2019 года она появилась на ювелирной неделе моды Fashion Week Estet. Фото: @shidlovskaya.ekaterina 7/8 Екатерина считает, что именно от женщины зависит климат в семье, а в трудные времена она должна быть поддержкой для своего мужа. Фото: @shidlovskaya.ekaterina Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Она безупречно выглядит, несмотря на то, что с момента конкурса прошло 28 лет. Один из секретов красоты — внутренний настрой. Фото: @shidlovskaya.ekaterina

Первый конкурс красоты прошел 22 января 1994 года в концертном зале «Россия». Членами жюри стали модельер Валентин Юдашкин, основатель радиостанции «Европа Плюс» Жорж Полински, президент польского конкурса красоты Питер Ставицкий и мисс Польша Александра Спечинская.

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Победительницей конкурса «Мисс Москва» стала семнадцатилетняя Екатерина Шидловская, студентка первого курса академии имени Плеханова. Ей вручили корону и ключи от новенького автомобиля «Москвич-2141». Правда, на тот момент водить машину Екатерина не умела. «Рамблер» выяснил, как изменилась королева красоты.

Екатерина Владимировна Шидловская родилась 20 сентября 1976 года в Москве в семье дипломата. Владимир Юрьевич подолгу работал в Ливии, поэтому в детстве Екатерина бывала в Триполи так же часто, как и в Москве. Екатерина занималась верховой ездой и посещала одну из первых в столице школу моделей. В 1993 году девушка поступила на экономический факультет Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. Незадолго до конкурса девушка упала с лошади и получила перелом позвоночника, поэтому три месяца провела в гипсе. И несмотря на это смогла завоевать корону.

Екатерина всегда интересовалась поэзией, поэтому одновременно с учебой в РЭА занималась на курсах в Литературном институте.

В 1996 году Екатерина Шидловская выиграла и «Хрустальную корону России» на конкурсе в Париже. А в ноябре того же года она заняла третье место на конкурсе «Мисс Туризм Интернешнл», который прошел в Шри-Ланке.

Но Екатерина не стала связывать свою жизнь только с подиумом, хотя она и сейчас участвует в избранных показах. Например, в ноябре 2019 года она появилась на ювелирной неделе моды Fashion Week Estet.

В 2003 году Екатерина Шидловская выпустила поэтический сборник «На осколках ночи», а уже в следующем году стала членом Союза писателей России. Екатерина много внимания уделяет образованию, поэтому в 2010 году она окончила факультет философии МГУ.

Красавица не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что она счастлива в своем втором браке с бизнесменом. Екатерина считает, что именно от женщины зависит климат в семье, а в трудные времена она должна быть поддержкой для своего мужа. Об этом Екатерина написала, поздравляя своих подписчиц с Международным женским днем.

«Во все времена в любое сложное время женщина была поддержкой своему мужу, своему любимому я знаю, что от внутреннего состояния женщины зависит климат в семье… а от внутреннего состояния мужчины, наверное - во всем мире Поздравляю всех с женским праздником ️ ️ желаю мира и любви! чем спокойнее, добрее и гармоничнее будут женщины, тем сильнее станут наши мужчины и любые трудности минут нас…»

Екатерина Шидловская безупречно выглядит, несмотря на то, что с момента конкурса прошло 28 лет. Один из секретов ее красоты — внутренний настрой.

«Сохранять внутри себя частичку неуловимо-хрустального, чистого и серебристо-поющего внутреннего голоса так важно для женщины! и не только для того, что бы оставаться феей... это тот внутренний камертон, с которым мы сверяем и биение своего сердца и верность выбранных решений на нашем земном пути...»

Также Екатерина черпает вдохновение в философии. В ее аккаунте можно найти немало мудрых изречений, например, Будды.