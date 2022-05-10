Рита Дакота решилась на ринопластику

О намерении посетить кабинет пластического хирурга 32-летняя певица и блогер Рита Дакота рассказал в личном блоге.
«Нос — какое-то бесформенное месиво хрящевых наростов, а не изящный девичий носик», — пожаловалась девушка.
Певица подчеркнула, что хотела исправить только кончик носа, но не переделывать его форму полностью. Ринопластическая операция прошла 9 мая и длилась три часа. В клинике девушку поддерживали ее родители.
«Пап, смотри, у меня теперь пимпы набок, как у тебя, нету. Мы теперь с тобой похожи только чувством юмора и талантом», — написала Дакота на своей страничке в соцсетях.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему не стоит экономить на ринопластике.