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3 часа назад

Рита Дакота решилась на ринопластику

Мира Маркина

О намерении посетить кабинет пластического хирурга 32-летняя певица и блогер Рита Дакота рассказал в личном блоге.

Рита Дакота решилась на ринопластику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нос — какое-то бесформенное месиво хрящевых наростов, а не изящный девичий носик», — пожаловалась девушка.

Певица подчеркнула, что хотела исправить только кончик носа, но не переделывать его форму полностью. Ринопластическая операция прошла 9 мая и длилась три часа. В клинике девушку поддерживали ее родители.

«Пап, смотри, у меня теперь пимпы набок, как у тебя, нету. Мы теперь с тобой похожи только чувством юмора и талантом», — написала Дакота на своей страничке в соцсетях.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему не стоит экономить на ринопластике.

Красота,Рита Дакота,
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