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59 минут назад

Косметолог назвала причины резкого старения

Мария Каткова

Российский дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано рассказала о причинах, по которым лицо начинает резко стареть. Об этом сообщает "Пятый канал".

Косметолог назвала причины резкого старения
Фото: PixabayPixabay

Она посоветовала перед тем, как обращаться к косметологам, пройти обследование у эндокринолога, так как резкое старение может быть связано с нарушением работы щитовидной железы в связи с климаксом.

Она также добавила, что иногда возрастные изменения происходят из-за деформации костей черепа. Поэтому косметологи не всегда могут решить эту проблему и отправляют клиенток к пластическим хирургам.

"Иногда мы вынуждены отказывать клиентке и отправлять ее к пластическим хирургам, так как из-за резкого старения часто бывает большой лишний объем тканей. В таких случаях бессильны шприцы и лазерные аппараты"

Ранее сообщалось, что Васильева заявила, что будет делать пластику в 75 лет.

Красота,
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