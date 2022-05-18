Косметолог назвала причины резкого старения

Российский дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано рассказала о причинах, по которым лицо начинает резко стареть. Об этом сообщает "Пятый канал".
Она посоветовала перед тем, как обращаться к косметологам, пройти обследование у эндокринолога, так как резкое старение может быть связано с нарушением работы щитовидной железы в связи с климаксом.
Она также добавила, что иногда возрастные изменения происходят из-за деформации костей черепа. Поэтому косметологи не всегда могут решить эту проблему и отправляют клиенток к пластическим хирургам.
"Иногда мы вынуждены отказывать клиентке и отправлять ее к пластическим хирургам, так как из-за резкого старения часто бывает большой лишний объем тканей. В таких случаях бессильны шприцы и лазерные аппараты"
Ранее сообщалось, что Васильева заявила, что будет делать пластику в 75 лет.