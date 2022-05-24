Назван фрукт для борьбы с облысением и перхотью

С помощью апельсина можно остановить выпадение волос и образование перхоти. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала косметолог Ольга Садовская .

Чтобы решить сразу несколько проблем, следует делать маски из апельсина. Эксперт напомнила, что это средство является давним секретом красоты индийских женщин. Апельсиновая маска считается эффективной благодаря некоторым веществам, которые содержатся в кожуре плода.

«В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула косметолог.

Для приготовления маски необходимо взять предварительно вымытую и высушенную в темном месте кожуру апельсина и перемолоть ее до состояния пудры (например, в кофемолке). Полученный порошок следует смешать с водой (в пропорции 1:1), а затем — нанести на чистые влажные волосы. Смыть маску нужно через полчаса, не используя шампунь и другу косметику.