Назван фрукт для борьбы с облысением и перхотью

С помощью апельсина можно остановить выпадение волос и образование перхоти. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала косметолог Ольга Садовская.
Чтобы решить сразу несколько проблем, следует делать маски из апельсина. Эксперт напомнила, что это средство является давним секретом красоты индийских женщин. Апельсиновая маска считается эффективной благодаря некоторым веществам, которые содержатся в кожуре плода.
«В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула косметолог.
Для приготовления маски необходимо взять предварительно вымытую и высушенную в темном месте кожуру апельсина и перемолоть ее до состояния пудры (например, в кофемолке). Полученный порошок следует смешать с водой (в пропорции 1:1), а затем — нанести на чистые влажные волосы. Смыть маску нужно через полчаса, не используя шампунь и другу косметику.
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