Австралийка показала себя в бикини и разоблачила «идеальные» фото

Блогерша Джорджи Стивенсон из Австралии снялась в бикини после родов и разоблачила «идеальные» фото в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: социальные сети социальные сети

Девушка показала как по-разному может выглядеть на одном и том же фото. Все зависит от ракурса и падения света. На одном кадре девушка выглядела идеально в купальнике, а на другом у нее уже выпирал живот.

«Нет, это не "до и после", это реальность», — подписала Стивенсон, призывая других пользовательниц соцсети не верить «безупречным» изображениям, которые они видят в ленте.

социальные сети

Несколько месяцев назад блогерша стала матерью, поэтому она обратила внимание на изменения в женской фигуре после родов. Женщина заявила, что у нее появились растяжки, увеличилась область талии, а грудь потеряла упругость. Однако, по словам австралийки, она продолжает любить свое тело.