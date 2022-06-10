Дерматолог раскрыла опасность просроченной косметики

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что будет, если использовать просроченную косметику. Об этом сообщает News.ru.
Специалист отметила, что последствия использования косметики с истекшим сроком годности не угрожают жизни, но могут появиться воспаления или аллергические реакции.
"Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть"
Она также добавила, что такая косметика потеряет все свои свойства. Так, увлажняющий крем окажется бесполезным из-за того, что его компоненты не будут работать.
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