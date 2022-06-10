Дерматолог раскрыла опасность просроченной косметики

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что будет, если использовать просроченную косметику. Об этом сообщает News.ru.

Специалист отметила, что последствия использования косметики с истекшим сроком годности не угрожают жизни, но могут появиться воспаления или аллергические реакции.

"Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть"

Она также добавила, что такая косметика потеряет все свои свойства. Так, увлажняющий крем окажется бесполезным из-за того, что его компоненты не будут работать.