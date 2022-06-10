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45 минут назад

Дерматолог раскрыла опасность просроченной косметики

Мария Каткова

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что будет, если использовать просроченную косметику. Об этом сообщает News.ru.

Дерматолог раскрыла опасность просроченной косметики
Фото: PexelsPexels

Специалист отметила, что последствия использования косметики с истекшим сроком годности не угрожают жизни, но могут появиться воспаления или аллергические реакции.

"Просроченная косметика не превращается в яд или какое-то убийственное средство. Кремы чаще всего обсеменяются, то есть сыпь может возникнуть"

Она также добавила, что такая косметика потеряет все свои свойства. Так, увлажняющий крем окажется бесполезным из-за того, что его компоненты не будут работать.

Ранее сообщалось, что врач назвал самый полезный напиток.

Красота,Татьяна Егорова,
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