Названы привычки, приводящие к преждевременному старению кожи

Семейный нутрициолог Екатерина Маркова побеседовала с изданием ФедералПресс и перечислила самые частые привычки, которые приводят к преждевременному старению кожи.

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1. Горячий душ. Вода с температурой выше 40 градусов смывает естественные масла, задача которых защищать и увлажнять кожный покров, в связи с чем ускоряется старение.

2.Кондиционирование помещения. Кондиционер сильно высушивает воздух, что неминуемо ведет к старению кожи и образованию морщин. Исключением являются кондиционеры с функцией увлажнения.

3. Сон на животе или лицом в подушку. При этом страдает не только кожа лица, но и внутренние органы. Нарушается кровоснабжение головного мозга. Самым оптимальным вариантом является сон на спине.