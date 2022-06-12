Названы привычки, приводящие к преждевременному старению кожи

Семейный нутрициолог Екатерина Маркова побеседовала с изданием ФедералПресс и перечислила самые частые привычки, которые приводят к преждевременному старению кожи.
1. Горячий душ. Вода с температурой выше 40 градусов смывает естественные масла, задача которых защищать и увлажнять кожный покров, в связи с чем ускоряется старение.
2.Кондиционирование помещения. Кондиционер сильно высушивает воздух, что неминуемо ведет к старению кожи и образованию морщин. Исключением являются кондиционеры с функцией увлажнения.
3. Сон на животе или лицом в подушку. При этом страдает не только кожа лица, но и внутренние органы. Нарушается кровоснабжение головного мозга. Самым оптимальным вариантом является сон на спине.
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