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1 час назад

Жительница Омска представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная"

Мира Маркина

От России на международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" в этом году поедет 38-летняя жительница Омска Ирина Рягузова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поездки.

Жительница Омска представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная"
Фото: соцсетисоцсети

Конкурс пройдет с 24 июня по 1 июля в Сеуле. За победу поборются около 100 девушек со всего мира. Россиянка Ирина Рягузова - мать пятерых детей. Она занимается своим бизнесом и благотворительностью. Ранее девушка завоевала титул "Миссис Королевский выбор Сибири 2021".

"Для меня это прекрасная возможность общения с успешными женщинами со всего мира, которые гармоничного совмещают материнство, работу и благотворительность. Несмотря на политическую ситуацию в мире здесь царит дружеская атмосфера", - сказала жительница Омска.

Финал конкурса "Мисс Вселенная" должен был состояться в конце 2021 года, однако он был перенесен из-за коронавируса.

Ранее была названа самая красивая женщина в мире.

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