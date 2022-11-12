Что такое «скинайсинг» и почему вам стоит его попробовать

Для того, чтобы ухаживать за своим лицом, продлевать его красоту и молодость совсем необязательно тратить бешеные деньги на услуги врачей и дорогостоящую косметику. Порой для эффективной процедуры нужны лишь подручные средства.

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Одним из ярких примеров такой процедуры является "скинайсинг". Подробнее о том, что это за средство и какой эффект оно оказывает на кожу – в материале "Рамблера".

Дословно skin icing переводится как "кожа" и "леденящий". Об этой процедуре фанатам поведала знаменитая модель Белла Хадид. Звезда рассказала, что каждое утро она опускает лицо в чашку со льдом. Соответственно, все, что вам требуется, чтобы опробовать "скинайсинг": тарелка и лед в ней.

Мало того, что такая процедура помогает быстро взбодриться, она также крайне благоприятно отражается на коже: улучшает кровоток, избавляет от отеков, подтягивает кожу и делает цвет лица здоровее.

Важно: не стоит дожидаться сильного переохлаждения, делайте процедуру до тех пор, пока не испытываете дискомфорт. Если вы обладательница чувствительной кожи лица, возможно, от процедуры стоит и вовсе отказаться. Или же воспользоваться альтернативой: мягко поводить одним кубиком льда по лицу, чтобы освежить его и придать коже здоровый румянец.