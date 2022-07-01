Модель раскрыла ужасную изнанку своей профессии

Модель и блогер Холуд Брайх из Ливана раскрыла правду о своей профессии. Подробностями девушка поделилась в ролике для TikTok-аккаунта.
Холуд вспомнила, как однажды ее попросили похудеть на два размера за пять дней, а также заставляли вызывать рвоту после еды.
"Иди и приведи в порядок свою кожу, прежде чем говорить со мной",
— поделилась девушка одной из фраз в ее сторону.
Подписчики Холуд, в свою очередь, отметили красоту девушки и выразили недовольство:
"Скажи, что это шутка. Неужели люди действительно произносят такое, боже".
Блогер также отметила, что это лишь малая часть неприятных высказываний из тех, что ей приходилось за всю ее модельную карьеру.
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