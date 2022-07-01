Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Модель раскрыла ужасную изнанку своей профессии

Мария Иглина

Модель и блогер Холуд Брайх из Ливана раскрыла правду о своей профессии. Подробностями девушка поделилась в ролике для TikTok-аккаунта.

Модель раскрыла ужасную изнанку своей профессии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Холуд вспомнила, как однажды ее попросили похудеть на два размера за пять дней, а также заставляли вызывать рвоту после еды.

"Иди и приведи в порядок свою кожу, прежде чем говорить со мной",

— поделилась девушка одной из фраз в ее сторону.

Подписчики Холуд, в свою очередь, отметили красоту девушки и выразили недовольство:

"Скажи, что это шутка. Неужели люди действительно произносят такое, боже".

Блогер также отметила, что это лишь малая часть неприятных высказываний из тех, что ей приходилось за всю ее модельную карьеру.

Ранее стало известно, что жительница Омска представит Россию на конкурсе "Миссис Вселенная".

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители