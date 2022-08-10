Двойник Монро пожаловалась на внешность

Блогер рассказала, что страдает от хейта среди комментаторов. Многие люди пишут ей неприятные вещи о ее внешности, а также угрожают. Добинсон процитировала комментаторов и заявила, что анонимы называют ее уродливой и желают ей смерти. Однако девушка не расстраивается и считает, что подобные выпады только закаляют характер.