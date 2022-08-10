Двойник Монро пожаловалась на внешность

23-летняя британка Лейла Добинсон, которую называют двойником Мэрилин Монро, пожаловалась на проблемы из-за привлекательной внешности. Об этом сообщает Daily Mail.
Блогер рассказала, что страдает от хейта среди комментаторов. Многие люди пишут ей неприятные вещи о ее внешности, а также угрожают. Добинсон процитировала комментаторов и заявила, что анонимы называют ее уродливой и желают ей смерти. Однако девушка не расстраивается и считает, что подобные выпады только закаляют характер.
Добинсон также рассказала, что сходство с Мэрилин Монро заметила ее мать. Тогда она перекрасила волосы в белый цвет и решила стать моделью. Девушка уверена, что в будущем сможет стать настоящей звзедой.
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