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2 часа назад

Двойник Монро пожаловалась на внешность

Мария Каткова

23-летняя британка Лейла Добинсон, которую называют двойником Мэрилин Монро, пожаловалась на проблемы из-за привлекательной внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

Двойник Монро пожаловалась на внешность
Фото: СоцсетиСоцсети

Блогер рассказала, что страдает от хейта среди комментаторов. Многие люди пишут ей неприятные вещи о ее внешности, а также угрожают. Добинсон процитировала комментаторов и заявила, что анонимы называют ее уродливой и желают ей смерти. Однако девушка не расстраивается и считает, что подобные выпады только закаляют характер.

Добинсон также рассказала, что сходство с Мэрилин Монро заметила ее мать. Тогда она перекрасила волосы в белый цвет и решила стать моделью. Девушка уверена, что в будущем сможет стать настоящей звзедой.

Ранее сообщалось, что 70-летняя экс-модель Playboy раскрыла секрет красоты.

Красота,Мэрилин Монро,
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