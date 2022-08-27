Тренировка для плоского живота: видео

Этот комплекс упражнений на пресс рекомендуется выполнять с интервалом в один день. Также, если помимо физических нагрузок придерживаться системы правильного питания, то вы увидите первые результаты совсем скоро.

Чтобы провести эту тренировку, вам понадобится только спортивный коврик и любая ровная поверхность. Повторите этот комплекс 2-3 раза, это займет около 10 минут.