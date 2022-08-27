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57 минут назад

Диетолог рассказал, для кого опасны кабачки

Мария Каткова

Диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому опасно употреблять кабачки. Об этом сообщает "Москва 24".

Из-за того, что в этом овоще содержится много клетчатки, его не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ. Если у пациента хронический гастрит, ежедневное употребление приготовленных кабачков может вызвать нежелательную реакцию.

У людей, которых заболевания ЖКТ находятся в стадии обострения, кабачки могут вызвать серьезные боли.

Однако тем, у кого нет противопоказаний, кабачки употреблять полезно. В них содержатся витамины В, С и кремний. Продукт полезен для здоровья волос, ногтей, кожи, а также для иммунной и нервной систем.

Ранее сообщалось, что диетолог объяснил, чем опасен популярный в России завтрак.

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