Диетолог рассказал, для кого опасны кабачки

Диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому опасно употреблять кабачки. Об этом сообщает "Москва 24".

Из-за того, что в этом овоще содержится много клетчатки, его не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ. Если у пациента хронический гастрит, ежедневное употребление приготовленных кабачков может вызвать нежелательную реакцию.

У людей, которых заболевания ЖКТ находятся в стадии обострения, кабачки могут вызвать серьезные боли.

Однако тем, у кого нет противопоказаний, кабачки употреблять полезно. В них содержатся витамины В, С и кремний. Продукт полезен для здоровья волос, ногтей, кожи, а также для иммунной и нервной систем.