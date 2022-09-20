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1 час назад

Почему нельзя протирать лицо хлоргексидином: видео

Мира Маркина

Некоторые люди протирают лицо хлоргексидином, используя его вместо тоника для проблемной кожи. Такой совет дают как обычные пользователи в интернете, так и косметологи. Однако этот народный метод опасен для лица, и им нельзя протирать свою кожу. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Санникова объяснила в своем TikTok-аккаунте @sanni.skin, почему.

Дело в том, что хлоргексидин - это антисептик, который используют для обработки ран и дезинфекции некоторых поверхностей. Он уменьшает количество бактерий на коже, в том числе и хороших.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что не так с хлоргексидином и как правильно бороться с высыпаниями.

Ранее мы показывали ролик с упражнениями для подтянутой груди.

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