Почему нельзя протирать лицо хлоргексидином: видео

Некоторые люди протирают лицо хлоргексидином, используя его вместо тоника для проблемной кожи. Такой совет дают как обычные пользователи в интернете, так и косметологи. Однако этот народный метод опасен для лица, и им нельзя протирать свою кожу. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Санникова объяснила в своем TikTok-аккаунте @sanni.skin, почему.

Дело в том, что хлоргексидин - это антисептик, который используют для обработки ран и дезинфекции некоторых поверхностей. Он уменьшает количество бактерий на коже, в том числе и хороших.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, что не так с хлоргексидином и как правильно бороться с высыпаниями.