Какие стрижки давно пора перестать носить

Женщины в России привыкли много внимания уделять уходу за собой. Многие не выходят из дома без укладки и «полного» макияжа. Однако такая забота о внешности не всегда означает, что девушка следует модным тенденциям. Особенно это заметно по прическе.

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Коса до пояса

Многие обладательницы густых и блестящих волос считают, что мир должен увидеть их «во всю длину». Поэтому девушки или совсем не стригут свои локоны или минимально подравнивают кончики. Однако модной такую «косу» назвать нельзя. Стилисты советуют сделать выбор в пользу каскадной стрижки длиной чуть ниже лопаток.

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Выбритые виски

Тренд на выбритые виски прошел еще 15 лет назад, однако в России он остался надолго. Было время, когда девушки играли на контрасте — носили бритые виски с длинными волосами. Сейчас этот прием скорее используют для коротких стрижек, однако в 2022 году при любой укладке выбритые волосы смотрятся неактуально.

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«Глухая» челка

Густые челки от середины лба были популярны в 2000-х. Далеко не всем они шли, но модниц это не останавливало. Сегодня на смену идеально ровным челкам до бровей пришли удлиненные, слегка небрежные пряди у лица. Такие «шторки» легко можно убрать заколкой или быстро отрастить, если вдруг надоест.

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Треугольная челка на бок

Еще один тренд из нулевых - косая челка. В России она стала популярна благодаря движению эмо и готов. Тем не менее, многие уже взрослые женщины до сих пор продолжают скрывать один глаз за треугольной челкой. Такая стрижка утяжеляет лицо и добавляет возраст.

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Ассиметричное каре

«Нестандартное» удлиненное на один бок каре на прямых волосах тоже вышло из моды. Правда, такую стрижку можно освежить — достаточно создать прикорневой объем и накрутить волосы на плойку или слегка завить феном.