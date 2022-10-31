Кому противопоказаны уколы красоты

Уколы красоты, или инъекционная косметология – это неотъемлемая часть современных методов омоложения и профилактики старения. У уколов красоты широкие возможности, и они часто применяются в косметологической практике, однако даже у такого столь распространенного метода есть абсолютные противопоказания.

"Рамблер" поговорил с экспертом в области косметологии и узнал, кому запрещено делать подобные процедуры.

В первую очередь, инъекции нельзя делать беременным женщинам и кормящим грудью. Также не проводятся инъекционные процедуры пациентам с тяжелыми метаболическими заболеваниями (сахарный диабет и пр.), онкологией, нарушениями свертывания системы крови.





Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

С осторожностью и строго по показаниям процедуры могут проводиться пациентам с острыми бактериальными и вирусными заболевания (в т.ч. герпес), обострениями хронических заболеваний, принимающим некоторые лекарственные препараты.

Чтобы выявить относительные и абсолютные противопоказания, перед выполнением любой процедуры врач-косметолог проводит беседу с пациентом и задает вопросы, которые, казалось бы, никак не связаны с омоложением кожи, но именно от этой беседы зависит исход посещения косметолога, здоровье и качество жизни пациента.