Кому противопоказаны уколы красоты

Уколы красоты, или инъекционная косметология – это неотъемлемая часть современных методов омоложения и профилактики старения. У уколов красоты широкие возможности, и они часто применяются в косметологической практике, однако даже у такого столь распространенного метода есть абсолютные противопоказания.
"Рамблер" поговорил с экспертом в области косметологии и узнал, кому запрещено делать подобные процедуры.
С осторожностью и строго по показаниям процедуры могут проводиться пациентам с острыми бактериальными и вирусными заболевания (в т.ч. герпес), обострениями хронических заболеваний, принимающим некоторые лекарственные препараты.
Чтобы выявить относительные и абсолютные противопоказания, перед выполнением любой процедуры врач-косметолог проводит беседу с пациентом и задает вопросы, которые, казалось бы, никак не связаны с омоложением кожи, но именно от этой беседы зависит исход посещения косметолога, здоровье и качество жизни пациента.
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