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1 час назад

Кому противопоказаны уколы красоты

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Уколы красоты, или инъекционная косметология – это неотъемлемая часть современных методов омоложения и профилактики старения. У уколов красоты широкие возможности, и они часто применяются в косметологической практике, однако даже у такого столь распространенного метода есть абсолютные противопоказания.

Кому противопоказаны уколы красоты
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Рамблер" поговорил с экспертом в области косметологии и узнал, кому запрещено делать подобные процедуры.

В первую очередь, инъекции нельзя делать беременным женщинам и кормящим грудью. Также не проводятся инъекционные процедуры пациентам с тяжелыми метаболическими заболеваниями (сахарный диабет и пр.), онкологией, нарушениями свертывания системы крови.


Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

С осторожностью и строго по показаниям процедуры могут проводиться пациентам с острыми бактериальными и вирусными заболевания (в т.ч. герпес), обострениями хронических заболеваний, принимающим некоторые лекарственные препараты.

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Чтобы выявить относительные и абсолютные противопоказания, перед выполнением любой процедуры врач-косметолог проводит беседу с пациентом и задает вопросы, которые, казалось бы, никак не связаны с омоложением кожи, но именно от этой беседы зависит исход посещения косметолога, здоровье и качество жизни пациента.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что косметолог раскрыла причины синяков под глазами.

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