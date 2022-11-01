Как снять наращенные ресницы дома

Домашнее снятие наращенных ресниц может пригодится в разных ситуациях. Например, вам его сделали некачественно и вы хотите избавиться от ненавистных ресниц. Или у вас может не быть времени для визита к мастеру. Кроме того, снятие наращенных ресниц в домашних условиях экономит бюджет. О том, как сделать салонную процедуру в домашних условиях — в материале “Рамблера”.

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Растительные масла

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Жирный крем и масла неблагоприятно воздействуют на клей, которым пользуются мастера по наращиванию. Поэтому они не рекомендуют пользоваться жирным кремом сразу после процедуры. Для снятия ресниц хорошо подойдет любое растительное масло. Можно использовать оливковое, но лучше всего подойдет касторовое и репейное, так как они восстановят ресницы после процедуры. Разрежьте ватный диск пополам и закрепите его под глазом, на ресницы нанесите с помощью пипетки 3-4 капли масла и подержите пять минут. После этого удалите масло и ресницы ватным диском. Важно, чтобы масло не попало в глаза, а у вас не было на него аллергии.

Распаривание

Эта процедура полезна не только тем девушкам, которые хотят снять наращенные ресницы. Она поможет расширить поры, и после нее на кожу можно нанести очищающую маску для лица. Возьмите нагретую воду в кастрюле или в тазу и расположитесь над емкостью. Сверху на голову накиньте полотенце. Стоять так нужно около десяти минут, ресницы сами отойдут после такого распаривания. Не забывайте поддерживать температуру и при остывании добавьте еще горячей воды в вашу емкость.

Жирный крем или вазелин