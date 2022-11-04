Реальные отзывы: эффективна ли лазерная эпиляция

Я считаю, что это тот самый случай, когда "красота требует жертв". Мой натуральный цвет волос - русый, перед первым сеансом меня честно предупредили, что потребуется 8-10 процедур для достижения устойчивого эффекта, и что полностью остановить рост волос все равно не удастся. Я начала процедуры в октябре 2016 года, делала их раз в полтора месяца и закончила к июлю 2017 года, после чего поддерживающие процедуры требуются мне раз в пол года. В промежутках я вообще не трогаю данную зону – несколько месяцев волосков вообще нет, затем потихоньку начинает отрастать незаметный светлый пушок, потом появляются более толстые волоски, потом они начинают темнеть - и я понимаю, что пора на очередной сеанс. Если подводить итоги - на мой взгляд процедура стоит тех денег, которые за нее просят. Главное найти хороший салон с современным оборудованием и опытным специалистом.