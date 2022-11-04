Реальные отзывы: эффективна ли лазерная эпиляция

Существует немало способов избавиться от нежелательных волос, однако одним из самых действенных, но при этом и противоречивых, является лазерная эпиляция. "Рамблер" разобрался, как работает эта процедура и что думают те, кто уже опробовал ее на себе.
Посредством лазерной эпиляции волосы удаляются эффективно и практически навсегда. Процедура считается более быстрой и комфортной, нежели шугаринг, электро- или восковая эпиляции.
Лазерная эпиляция работает таким образом: меланин, содержащийся в волосяных луковицах, накапливает в себе свет работающего лазера и эта энергия преобразуется в тепло, от чего разрушается волосяной фолликул. Благодаря этому разрушению, волос на этом месте вырасти уже не сможет. Однако одной процедуры для этого недостаточно – чтобы добиться подобного результата, необходимо пройти курс лазерной эпиляции.
Для того, чтобы процедура была почти безболезненной, по коже распыляется жидкий фрион, который производит охлаждающий эффект. Большинство девушек описывает ощущения во время процедуры как небольшие пощипывания.
Лазеры бывают разные, чаще всего можно встретить
Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества, дерматокосметолог в салоне подскажет, какой именно лучше выбрать вам. Однако, как правило, лазер выбирают еще и по типу волос. Например, диодный хорошо справляется с любыми, кроме седых и слишком тонких. Александритовый также справляется с любыми, кроме седых. К тому же его не стоит использовать обладателям смуглой и темной кожи. Неодимовый же используют для удаления абсолютно любого цвета волос, однако процедура с его использованием считается самой болезненной и длительной.
Отзывы об эпиляции александритовым лазером:
Плюсы: у меня больше нет вросших волос, совсем; волос и правда становится меньше; ни одна другая процедуры не дает гладкости на такой длительный промежуток времени. Минусы: большое для моего случая и непонятное количество процедур; мне кажется, что на подмышках стали появляться светлые волосы, которые лазером не удалишь; когда избавляешься от волос на одной части тела, волосатой начинает казаться другая.
Спустя множество процедур, мои волосы там же, где и были. Да, некоторые выпали, но это вовсе не тот результат, который я ожидала. Мои выводы такие: даже если каким-то чудом лазер все-таки подействует на волосы, как только они начнут истончаться и терять черный пигмент, лазер на них перестанет воздействовать. Про пушковые волосы на лице даже заикаться не стоит. Единственный способ удалить волосы любого цвета, включая светлые, рыжие и пушковые - электроэпиляция, способ муторный, болезненный и с болячками, но зато с его помощью и от усов можно избавиться, и ноги и зона бикини будут идеально гладкие.
Отзывы об эпиляции диодным лазером:
Это бесполезная процедура. Абсолютно. Судя по отзывам в интернете и от реальных людей, с кем я общалась по поводу лазера, эффект не соразмерен затрачиваемым средствам. За одну процедуру тотального бикини плюс подмышки берут 4000 рублей, и в отличие от электроэпиляции, сумма от сеанса к сеансу уменьшаться не будет. То есть нужно минимум 10 процедур, за которые вы все равно от волос не избавитесь, просто их станет меньше и они будут тоньше. Это 40000 рублей за год непонятно за что.
Я считаю, что это тот самый случай, когда "красота требует жертв". Мой натуральный цвет волос - русый, перед первым сеансом меня честно предупредили, что потребуется 8-10 процедур для достижения устойчивого эффекта, и что полностью остановить рост волос все равно не удастся. Я начала процедуры в октябре 2016 года, делала их раз в полтора месяца и закончила к июлю 2017 года, после чего поддерживающие процедуры требуются мне раз в пол года. В промежутках я вообще не трогаю данную зону – несколько месяцев волосков вообще нет, затем потихоньку начинает отрастать незаметный светлый пушок, потом появляются более толстые волоски, потом они начинают темнеть - и я понимаю, что пора на очередной сеанс. Если подводить итоги - на мой взгляд процедура стоит тех денег, которые за нее просят. Главное найти хороший салон с современным оборудованием и опытным специалистом.