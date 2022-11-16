Чем чреват душ по утрам и почему лучше мыться вечером

Многие люди ежедневно принимают душ по утрам: этот ритуал помогает проснуться, освежиться и настроить себя на новый день. Однако такая привычка может стать причиной серьезных проблем с кожей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера" .

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По мнению экспертов, оптимальней всего принимать ванну вечером: этот ритуал позволяет избавиться от загрязнений, накопившихся за день, а также расслабиться перед сном. А вот польза утреннего душа весьма сомнительна.

По утрам большинство из нас торопится, а потому уделяет мало внимания уходу за телом. Сначала мы принимаем душ в излишне горячей или, напротив, холодной воде, чтобы проснуться. Затем агрессивно вытираем кожу полотенцем, а после бежим по своим делам, не увлажняя эпидермис кремом.

В то же время по вечерам больше времени на бьюти-уход. Мы никуда не спешим, и, как правило, сразу после душа отправляемся в кровать, благодаря чему кожа не страдает от резких перепадов температуры.

Таким образом, принимая душ каждое утро в темпе, описанном выше, обладатели чувствительной кожи рискуют столкнуться с повышенной сухостью и раздражением. Особенно в отопительный сезон.

Вдобавок к этому, быстрый и невнимательный душ по утрам может спровоцировать гиперкератоз – эффект "гусиной кожи", которые отнюдь не добавляет привлекательности.