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3 часа назад

Чем чреват душ по утрам и почему лучше мыться вечером

Мира Маркина

Многие люди ежедневно принимают душ по утрам: этот ритуал помогает проснуться, освежиться и настроить себя на новый день. Однако такая привычка может стать причиной серьезных проблем с кожей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера" .

Чем чреват душ по утрам и почему лучше мыться вечером
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению экспертов, оптимальней всего принимать ванну вечером: этот ритуал позволяет избавиться от загрязнений, накопившихся за день, а также расслабиться перед сном. А вот польза утреннего душа весьма сомнительна.

По утрам большинство из нас торопится, а потому уделяет мало внимания уходу за телом. Сначала мы принимаем душ в излишне горячей или, напротив, холодной воде, чтобы проснуться. Затем агрессивно вытираем кожу полотенцем, а после бежим по своим делам, не увлажняя эпидермис кремом.

Как правильно принимать душ, чтобы не навредить коже

В то же время по вечерам больше времени на бьюти-уход. Мы никуда не спешим, и, как правило, сразу после душа отправляемся в кровать, благодаря чему кожа не страдает от резких перепадов температуры.

Таким образом, принимая душ каждое утро в темпе, описанном выше, обладатели чувствительной кожи рискуют столкнуться с повышенной сухостью и раздражением. Особенно в отопительный сезон.

Вдобавок к этому, быстрый и невнимательный душ по утрам может спровоцировать гиперкератоз – эффект "гусиной кожи", которые отнюдь не добавляет привлекательности.

Если вы не можете пожертвовать утренним душем из-за тренировки или по иным причинам, мягко промокайте кожу полотенцем, а затем обязательно наносите увлажняющий крем. Кроме того, вместо геля для душа можно использовать очищающее масло – оно действует куда менее агрессивно и вдобавок способствует упругости кожи.

Красота,
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