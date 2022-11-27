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1 час назад

3 вещи во внешности, которые отпугивают богатых мужчин

Мира Маркина

Чтобы встретить статусного мужчину, нужно соответствовать. Это касается в том числе и внешности. Так говорят коучи по поиску богатых мужей. Какие вещи во внешности отпугивают миллионеров? Рассказываем в материале "Рамблера".

3 вещи во внешности, которые отпугивают богатых мужчин
Фото: pxhere.compxhere.com

Резинка на руке

Казалось бы, что не так с резинкой на запястье? Это очень удобно, но мужчинам такая привычка не нравится. По словам Паулины Коннор, автора книги "Как привлечь статусного мужчину: полное руководство по знакомствам", дешевый аксессуар портит любой образ и лучше заменить его на браслет.

Длинные ногти с ярким дизайном

Богатые мужчины предпочитают спокойный женский маникюр. Им не нравится, когда женщина привлекает к себе внимание ярким дизайном ногтей со стразами и рисунками. Это выглядит безвкусно, и не нравится не только миллионерам. Статные мужчины хотят видеть рядом благородных женщин с естественной внешностью.

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Заметный тональный крем

Еще одна ошибка, которую часто допускают женщины, - неправильно подобранный тональный крем, который виден на коже. Рыжая маска на лице тоже отпугивает потенциальных партнеров, поэтому стоит тщательнее подходить к выбору косметических средств.

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