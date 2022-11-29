Чек-лист: как омолодить лицо перед Новым Годом

До Нового года осталось чуть больше месяца, но уже чувствуется предпраздничный мандраж: одни переживают, что не успеют выбрать подарки для родных и близких, другие озабочены убранством стола в главную ночь в году, а третьи только и думают о том, где и в чем буду чокаться бокалами с шампанским под бой курантов. «Рамблер» решил несколько облегчить задачу девушкам и женщинам, переживающим за свой внешний вид, и собрал топ-5 бьюти-процедур, которые стоит сделать до 31 декабря.

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Плазмотерапия

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Уникальная и абсолютно безопасная методика: пациенту делают инъекции собственной обогащенной плазмы. Уже через две недели кожа будет сиять, а от мелких морщинок, воспалений и акне не останется и следа. Процедуру лучше всего делать за месяц до важного мероприятия (в нашем случает за месяц до 31 декабря).

Аппаратный SMAS-лифтинг

Чтобы добиться вау-эффекта вместе с плазмотерапией можно сделать глубокий аппаратный SMAS-лифтинг. Он не требует восстановительного периода, а изменения станут заметны примерно через месяц, как раз к праздникам! Главное достоинство технологии – подтяжка не только кожи, но и мышц лица.

Биоревитализация

Бьюти-процедура не только доставляет гиалуронку в глубокие слои эпидермиса, но и запускает естественный процесс выработки кислоты организмом. В зависимости от ваших желаний (избавиться от темных кругов под глазами, вернуть здоровый румянец, справиться с пигментацией) и показаний косметолог выберет нужный вам вид препарата.

Эрбиевая шлифовка (эрбиевое лазерное омоложение)

Лазер считается одним из лучших способов быстрого омоложения и решает сразу несколько проблем: выравнивает цвет лица, убирает пятна от акне или пигментации, сглаживает морщины и запускает выработку коллагена и эластина. Покраснение после процедуры проходит всего за три-пять дней. Лазер действует так деликатно, что подходит даже для кожи вокруг глаз. Ничто не помешает активно готовиться к праздникам, а кожа станет молодой, невероятно гладкой и сияющей.

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