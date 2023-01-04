10 главных инноваций года в косметике

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижениях в сфере косметологии и ухода за телом.

Фото: Hyperice Hyperice

AR бьюти-туториалы от Грейс Чой: фильтры, обучающие мейкапу

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Большинство фильтров в TikTok позволяют человеку «примерить» на себя тот или иной мейкап — или, что гораздо хуже, исказить форму лица, чтобы подстроиться под недостижимый стандарт красоты. Однако новое поколение фильтров дополненной реальности, напротив, направлено на практическое обучение. Грейс Чой, в 2020 году принтер для косметики Mink, разработала фильтры, которые помогают наносить макияж при помощи контуров. Они подстраиваются под черты лица пользователя и динамически меняют линии, чтобы человек мог нанести косметику правильно.

YSL Beauté Rouge Sur Mesure от L’Oreal: персональная губная помада под заказ

Beaute Rouge Sur Meare — это портативный генератор губной помады, который может создает разные оттенки при помощи цветных картриджей. При помощи приложения-компаньона пользователь может выбрать сочетание красного, телесного, оранжевого и розового оттенков, чтобы смешать подходящий цвет: фильтр для камеры также позволяет примерить помаду перед изготовлением.

Gro Ageless от Vegamour: дуэт против седых волос

Менее 30% случаев появления седины продиктованы генетикой: чаще всего они возникают из-за стресса, излишних объемов UV-излучения, плохой диеты и курения. Эти вещи приводят к воспалению меланоцитов, которые производят волосяной пигмент, и приводят к потере цвета. Специалисты полагают, что поддержание здоровых уровней витамина B, меди, цинка и селения может предотвратить поседение волос. Система Gro Ageless от Vegamour включает в себя биоактивные добавки к пище, борющиеся против дефицита полезных веществ, и сыворотку для волос, которая стимулирует меланоциты.

Капли Smoke Alarm от Pour Moi: сыворотка, защищающая кожу от дыма лесных пожаров

От стихийных бедствий страдает не только природа, но и человек — в том числе его кожа. Капли Smoke Alarm — это первая сыворотка, предназначенная специально для защиты кожного покрова от дыма. Да, нечто похожее существовало и раньше, но некоторые продукты, сохраняющие кожу влажной, также не дают ей избавиться от вредных веществ, содержащихся в дыме. Окислительные процессы могут привести к дряблости из-за потери коллагена, появлению складок, морщин и грубой текстуры. Сыворотка фирмы Pour Moi решает эту проблему при помощи защитного покрытия из гиалуроновой кислоты, пластификаторов и успокаивающих трав.

Pour Moi

Маска для сна против морщин Dr. Harris от CurrentBody: маска, растапливающая стресс во сне

Dr. Harris — это маска, сохраняющая красоту во сне. Ее внутренняя сторона покрыта слегка выпуклыми силиконовыми точками, которые оказывают давление на чувствительные рецепторы кожи — а они посылают мозгу сигнал, расслабляющий мышцы лица. Даже 15 минут отдыха в маске помогают расслабить мимику и заснуть. Кроме того, она разглаживает морщины на лбу.

CurrentBody

Loop Cocoon от Loop Biotech: первый в мире живой гроб

Современные похоронные практики загрязняют почву токсичными химикатами — даже кремация выбрасывает в атмосферу углекислые газы. Последние годы некоторые компании пытались найти решения этой проблемы, и датская фирма Loop Biotech стала первой, кто предложил «живой гроб» как альтернативу привычному погребению. Loop Cocoon сделан из высушенного мицелия: паутинообразной материи, из которой состоят грибы. Твердая субстанция начинает разлагаться при контакте с влажной почвой и, через два месяца, разлагается полностью, рассаживая на могиле грибы. Наконец, растущие грибы помогают быстрее разложить погребенное тело, поглощая тяжелые металлы в мертвых тканях.

Loop Biotech

TheraFace PRO от Therabody: универсальный гаджет для лица

На рынке существует бесконечное множество бьюти-гаджетов для ухода за лицом, и некоторые из них даже работают: например, слабый электрический ток может ненадолго разглаживать морщины, а светодиоды уничтожают бактерии, вызывающие акне. Для того, чтобы пользоваться всеми этими гаджетами по отдельности, придется потратить немало денег — однако TheraFace Pro совмещает их в одном устройстве. Оно массирует мышцы лица, служит холодным или горячим компрессом, разглаживает морщины током и проводит светодиодную терапию.

Therabody

Colour Alchemy от The Unseen и Shwarzkopf: первая в мире голографическая краска для волос

Большинство людей, носящих краску для волос, предпочитают разноплановые, призматические оттенки — вариации в цвете создают интересный визуальный эффект. Для этого парикмахерам нужно осветлять одни пряди и затемнять другие, а также применять несколько оттенков тонеров и красок. Colout Alchemy — это временное средство, которое превращает волосы в призмы, рассеивающие свет, за счет принципа структурной окраски. Любой, кто хоть раз в жизни видел панцири жуков или крылья бабочек, знаком с этим явлением: оно придает поверхности цвет за счет структуры клеток вместо пигмента. Colour Alchemy создает похожий эффект — волосы меняют оттенок при смене температуры или резких вспышках света, но при этом не требует химического обесцвечивания.

The Unseen

Venom Go от Hyperice: карманный массажер для затекших мышц

Фирма Hyperice разработала супер-портативный гаджет для снятия мышечного напряжения. Семейство массажеров Venom сочетает вибрацию и точечное тепло, чтобы создать своего рода компресс. Линейка устройств запустилась еще несколько лет назад, однако обновленная модель Go быстро обрела популярность среди поклонников фитнеса. Она достаточно компактная, чтобы поместиться в карман, и управляется при помощи простого кнопочного интерфейса.

Hyperice

Жидкая губная помада Super Stay Vinyl Ink от Maybelline: помада, которая действительно держится часами