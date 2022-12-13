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2 часа назад

Как клиентки выводят из себя мастеров маникюра

Мира Маркина

Многие недооценивают мастеров маникюра и пренебрежительно относятся к их труду. В то время как на самом деле это кропотливая тяжелая работа, которая требует не только технических навыков, но также вкуса, терпения и умения общаться с людьми. Но клиентки не всегда это понимают, из-за чего ведут себя неподобающе.

Как клиентки выводят из себя мастеров маникюра
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о том, что больше всего раздражает мастеров маникюра – в материале "Рамблера".

Мастер маникюра предостерегла россиянок от процедур на дому

Неудобная поза

Клиентки нередко сидят так, как удобно им, игнорируя то, что та или иная поза может быть неудобна мастеру. Многие мастера признаются, что не готовы "работать вокруг позы клиентки". И это весьма оправдано: если последние проводят в кресле салона два часа каждые три недели, то мастера сидят в одной и той же позе по 10 часов ежедневно.

Долгий выбор цвета

Некоторые клиентки выбирают цвет 15, а то и 20 минут, тем самым задерживая мастера и лишая следующую клиентку возможности получить услугу вовремя. Мастера советуют: если вы из тех, кому сложно определиться, выбирайте цвет заранее – в соцсети салона наверняка есть палитра.

Торги

Приходя к мастеру-частнику (особенно в первый раз), многие девушки начинают торговаться в надежде сэкономить. Таким образом, клиентки демонстрируют свое неуважение ко времени и труду специалиста: если вы знали прайс заранее, не стоит надеяться, что вам уступят в цене по окончании процедуры.

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