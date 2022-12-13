Как клиентки выводят из себя мастеров маникюра

Многие недооценивают мастеров маникюра и пренебрежительно относятся к их труду. В то время как на самом деле это кропотливая тяжелая работа, которая требует не только технических навыков, но также вкуса, терпения и умения общаться с людьми. Но клиентки не всегда это понимают, из-за чего ведут себя неподобающе.
Подробнее о том, что больше всего раздражает мастеров маникюра – в материале "Рамблера".
Клиентки нередко сидят так, как удобно им, игнорируя то, что та или иная поза может быть неудобна мастеру. Многие мастера признаются, что не готовы "работать вокруг позы клиентки". И это весьма оправдано: если последние проводят в кресле салона два часа каждые три недели, то мастера сидят в одной и той же позе по 10 часов ежедневно.
Некоторые клиентки выбирают цвет 15, а то и 20 минут, тем самым задерживая мастера и лишая следующую клиентку возможности получить услугу вовремя. Мастера советуют: если вы из тех, кому сложно определиться, выбирайте цвет заранее – в соцсети салона наверняка есть палитра.
Приходя к мастеру-частнику (особенно в первый раз), многие девушки начинают торговаться в надежде сэкономить. Таким образом, клиентки демонстрируют свое неуважение ко времени и труду специалиста: если вы знали прайс заранее, не стоит надеяться, что вам уступят в цене по окончании процедуры.