Маммопластика: какие методы коррекции груди существуют сейчас

Коррекция груди считается одним из основных направлений в пластической хирургии. Отсюда следует вопрос, изменился ли с течением времени подход к пластике груди? Какие операции сейчас используют для коррекции объема, формы, внешнего вида молочных желез? Ответы на эти вопросы "Рамблер" искал вместе с пластическим хирургом Никитой Молотковым.
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Самой популярной операцией из года в год остается эндопротезирование молочных желез, отмечает эксперт. Однако спектр методов коррекции значительно шире. Он зависит в том числе от причины операции. В каких же случаях показано хирургическое вмешательство?
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Эстетическая неудовлетворенность малым объемом своих молочных желез.
Врожденная или приобретенная асимметрия груди, сосков, ареол, подгрудных складок.
Мастоптоз.
Чрезмерно большой объем молочных желез (гипертрофия, гигантомастия).
Гинекомастия у мужчин.
Сочетание вышеперечисленных показаний.
Отсутствие молочной железы, например, после перенесенной мастэктомии.
В зависимости от типа проблемы существуют различные виды пластических операций по коррекции молочных желез. Их можно разделить на четыре большие группы.
Первая группа операций направлена на увеличение груди. К таким операциям относятся:
Эндопротезирование молочных желез - установка силиконовых имплантатов.
Липофилинг или введение собственной жировой ткани в область груди с целью ее увеличения, коррекции асимметрии объема.
Все данные операции направлены на иссечение избытка перерастянутой лишней кожи молочных желез, перемещение молочных желез в эстетически правильное положение на передней грудной стенке с максимальным сохранением объема собственной груди.
Во время выполнения мастопексии также проводится необходимая коррекция асимметрии ареол, сосков, положения подгрудных складок.
Третья группа операций направлена на уменьшение молочных желез:
Редукционная маммопластика - хирургическое вмешательство на молочной железе, направленное на уменьшение ее размера. Во время уменьшения груди также выполняется необходимая коррекция присутствующей асимметрии молочных желез, ареол, подгрудных складок.
Коррекция гинекомастии - иссечение молочных желез у мужчин.
К четвертой группе относятся операции по восстановлению/реконструкции молочных желез:
Реконструкция груди при помощи установки имплантата.
Реконструкция молочной железы при помощи собственных тканей (лоскутные методики; липофилинг).
Так или иначе все это деление на группы условно и создано лишь для упрощенного понимания всех возможных к проведению операций в области молочных желез. Операции из разных групп могут сочетаться между собой: к примеру увеличение молочных желез имплантами может проводиться одновременно с подтяжкой груди, коррекцией сосково-ареолярного комплекса, а также частичным, локальным липофилингом в зонах не корректируемого объема при помощи эндопротеза.
Хотя операций по коррекции молочных желез множество, определить, нужна ли вам она, может только пластический хирург на первичной очной консультации.