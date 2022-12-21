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2 часа назад

Маммопластика: какие методы коррекции груди существуют сейчас

Мира Маркина
Молотков Никита Сергеевичэксперт

Коррекция груди считается одним из основных направлений в пластической хирургии. Отсюда следует вопрос, изменился ли с течением времени подход к пластике груди? Какие операции сейчас используют для коррекции объема, формы, внешнего вида молочных желез? Ответы на эти вопросы "Рамблер" искал вместе с пластическим хирургом Никитой Молотковым.

Маммопластика: какие методы коррекции груди существуют сейчас
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самой популярной операцией из года в год остается эндопротезирование молочных желез, отмечает эксперт. Однако спектр методов коррекции значительно шире. Он зависит в том числе от причины операции. В каких же случаях показано хирургическое вмешательство?

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  • Эстетическая неудовлетворенность малым объемом своих молочных желез.
  • Врожденная или приобретенная асимметрия груди, сосков, ареол, подгрудных складок.
  • Мастоптоз.
  • Чрезмерно большой объем молочных желез (гипертрофия, гигантомастия).
  • Гинекомастия у мужчин.
  • Сочетание вышеперечисленных показаний.
  • Отсутствие молочной железы, например, после перенесенной мастэктомии.

В зависимости от типа проблемы существуют различные виды пластических операций по коррекции молочных желез. Их можно разделить на четыре большие группы.

Первая группа операций направлена на увеличение груди. К таким операциям относятся:

  • Эндопротезирование молочных желез - установка силиконовых имплантатов.
  • Липофилинг или введение собственной жировой ткани в область груди с целью ее увеличения, коррекции асимметрии объема.

Вторая группа связана с коррекцией птоза груди:

  • Подтяжка молочных желез (мастопексия) - периареолярная, циркумвертикальная (lollypop), Т-инвертированная (якорная, классическая, Т-образная).
Все данные операции направлены на иссечение избытка перерастянутой лишней кожи молочных желез, перемещение молочных желез в эстетически правильное положение на передней грудной стенке с максимальным сохранением объема собственной груди.

Во время выполнения мастопексии также проводится необходимая коррекция асимметрии ареол, сосков, положения подгрудных складок.
Молотков Никита Сергеевич
Молотков Никита СергеевичПластический хирург сети клиник "Семейная"

Третья группа операций направлена на уменьшение молочных желез:

  • Редукционная маммопластика - хирургическое вмешательство на молочной железе, направленное на уменьшение ее размера. Во время уменьшения груди также выполняется необходимая коррекция присутствующей асимметрии молочных желез, ареол, подгрудных складок.
  • Коррекция гинекомастии - иссечение молочных желез у мужчин.

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К четвертой группе относятся операции по восстановлению/реконструкции молочных желез:

  • Реконструкция груди при помощи установки имплантата.
  • Реконструкция молочной железы при помощи собственных тканей (лоскутные методики; липофилинг).
Так или иначе все это деление на группы условно и создано лишь для упрощенного понимания всех возможных к проведению операций в области молочных желез. Операции из разных групп могут сочетаться между собой: к примеру увеличение молочных желез имплантами может проводиться одновременно с подтяжкой груди, коррекцией сосково-ареолярного комплекса, а также частичным, локальным липофилингом в зонах не корректируемого объема при помощи эндопротеза.

Хотя операций по коррекции молочных желез множество, определить, нужна ли вам она, может только пластический хирург на первичной очной консультации.
Молотков Никита Сергеевич
Молотков Никита СергеевичПластический хирург сети клиник "Семейная"
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