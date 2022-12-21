Маммопластика: какие методы коррекции груди существуют сейчас

Так или иначе все это деление на группы условно и создано лишь для упрощенного понимания всех возможных к проведению операций в области молочных желез. Операции из разных групп могут сочетаться между собой: к примеру увеличение молочных желез имплантами может проводиться одновременно с подтяжкой груди, коррекцией сосково-ареолярного комплекса, а также частичным, локальным липофилингом в зонах не корректируемого объема при помощи эндопротеза.



Хотя операций по коррекции молочных желез множество, определить, нужна ли вам она, может только пластический хирург на первичной очной консультации.



Молотков Никита Сергеевич Пластический хирург сети клиник "Семейная"