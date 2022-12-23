Пластика лица: чем опасно слепое следование моде

Жизнь звезд всегда нам кажется идеальной. Они богаты и знамениты, а значит могут позволить себе обратиться к лучшему пластическому хирургу, если хотят немного подкорректировать свою внешность. Но всегда ли звездам везет? Или слепое следование моде может сыграть злую шутку даже со звездами?
Сегодня вместе с экспертом, пластическим хирургом сети клиник «Семейная», Валентиной Игоревной Ищенко, рассмотрим несколько примеров, когда желание изменить что-то в себе и быть в «тренде» стало ошибкой.
Деми Мур всегда изящная и эффектная. Но она была абсолютно неузнаваема на показе Fendi в 2021 году. Говорят, она удалила комки Биша и сделала пластику слизистой щеки.
Данная операция действительно пользовалась популярностью среди селебрити в последние несколько лет, отмечает эксперт. Но хирург, к которому обратилась известная актриса, должен был объяснить показания для выполнения данной операции, а не слепо следовать желаниям актрисы. Итог: с трудом узнаваемая Деми, с неестественно запавшими щеками.
Обладательница «Оскара» Рене Зеллвегер всегда славилась своей естественной красотой, что очень выделяло ее на фоне других звезд. Но в 2014 году актриса появилась на публике с совершенно новым лицом, чем шокировала своих поклонников.
Не все смогли узнать в актрисе обладательницу Оскара. Профессионалы все еще гадают, что именно сделала девушка.
Рене понадобилось время и вероятно повторные операции, чтобы вернуть себе узнаваемые черты лица.
Кортни Кокс известная по роли Моники в сериале «Друзья» неоднократно заявляла в интервью о том, что жалеет о проведенных пластических операциях, из-за которых она потеряла свою индивидуальность.
В погоне за молодым лицом известная актриса потеряла все предложения о сотрудничестве и съемках. Лицо Кортни было полностью обездвижено и перетянуто.
В заключение, хотелось бы отметить, что пластическая хирургия требует индивидуального подхода. И не всегда то, что сейчас в тренде подойдет именно вам. При подборе объема операции хирург всегда должен опираться на индивидуальные особенности пациента, а не веяния моды, советует эксперт.