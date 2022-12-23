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48 минут назад

Пластика лица: чем опасно слепое следование моде

Мария Кимакович
Валентина Игоревна Ищенкоэксперт

Жизнь звезд всегда нам кажется идеальной. Они богаты и знамениты, а значит могут позволить себе обратиться к лучшему пластическому хирургу, если хотят немного подкорректировать свою внешность. Но всегда ли звездам везет? Или слепое следование моде может сыграть злую шутку даже со звездами?

Пластика лица: чем опасно слепое следование моде
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Сегодня вместе с экспертом, пластическим хирургом сети клиник «Семейная», Валентиной Игоревной Ищенко, рассмотрим несколько примеров, когда желание изменить что-то в себе и быть в «тренде» стало ошибкой.

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Деми Мур

Деми Мур всегда изящная и эффектная. Но она была абсолютно неузнаваема на показе Fendi в 2021 году. Говорят, она удалила комки Биша и сделала пластику слизистой щеки.

globallookpress.com

Данная операция действительно пользовалась популярностью среди селебрити в последние несколько лет, отмечает эксперт. Но хирург, к которому обратилась известная актриса, должен был объяснить показания для выполнения данной операции, а не слепо следовать желаниям актрисы. Итог: с трудом узнаваемая Деми, с неестественно запавшими щеками.

Сейчас такую операцию хирурги проводят все реже, так как считается, что при удалении комков Биша утрачивается опорная функция нижней трети лица.
Валентина Игоревна Ищенко
Валентина Игоревна ИщенкоПластический хирург сети клиник "Семейная"

Хирург прокомментировала операции Мадонны

Рене Зеллвегер

Обладательница «Оскара» Рене Зеллвегер всегда славилась своей естественной красотой, что очень выделяло ее на фоне других звезд. Но в 2014 году актриса появилась на публике с совершенно новым лицом, чем шокировала своих поклонников.

globallookpress.com

Не все смогли узнать в актрисе обладательницу Оскара. Профессионалы все еще гадают, что именно сделала девушка.

Проанализировав фотографии можно предположить, что был выполнен эндоскопический лифтинг лба и бровей и, возможно, блефаропластика. Не исключено, что также поработал косметолог препаратами ботулотоксина в технике full-face.
Валентина Игоревна Ищенко
Валентина Игоревна ИщенкоПластический хирург сети клиник "Семейная"

Рене понадобилось время и вероятно повторные операции, чтобы вернуть себе узнаваемые черты лица.

Кортни Кокс

Кортни Кокс известная по роли Моники в сериале «Друзья» неоднократно заявляла в интервью о том, что жалеет о проведенных пластических операциях, из-за которых она потеряла свою индивидуальность.

globallookpress.com

В погоне за молодым лицом известная актриса потеряла все предложения о сотрудничестве и съемках. Лицо Кортни было полностью обездвижено и перетянуто.

Думаю, что был выполнен СМАС-лифтинг и агрессивная работа с препаратами ботулотоксина.
Валентина Игоревна Ищенко
Валентина Игоревна ИщенкоПластический хирург сети клиник "Семейная"

В заключение, хотелось бы отметить, что пластическая хирургия требует индивидуального подхода. И не всегда то, что сейчас в тренде подойдет именно вам. При подборе объема операции хирург всегда должен опираться на индивидуальные особенности пациента, а не веяния моды, советует эксперт.

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