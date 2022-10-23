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3 часа назад

Пластический хирург прокомментировала операции Мадонны

Мира Маркина

Из-за возрастных изменений импланты в теле Мадонны потеряли презентабельный вид. Такое мнение высказала изданию StarHit пластический хирург Надежда Петраш.

Хирург прокомментировала операции Мадонны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, уменьшение количества коллагена и подкожной клетчатки приводит к смещению имплантов, из-за чего прооперированные зоны смотрятся неестественно.

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Также Петраш отметила, что, возможно, певица не соблюдала рекомендации врача, из-за чего ее последнюю пластику на ягодицах можно считать неудачной. Помимо прочего, на приживаемость имплантов влияют перенесенные вирусные заболевания, уровень активности и общая способность организма к регенерации. Учитывая возраст, ткани в теле 64-летней Мадонны могли просто не принять новые импланты.

StarHit

Ранее 64-летнюю Мадонну раскритиковали за фото в откровенных образах.

Звёзды,Мадонна,
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