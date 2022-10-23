Хирург прокомментировала операции Мадонны

По словам эксперта, уменьшение количества коллагена и подкожной клетчатки приводит к смещению имплантов, из-за чего прооперированные зоны смотрятся неестественно.

Также Петраш отметила, что, возможно, певица не соблюдала рекомендации врача, из-за чего ее последнюю пластику на ягодицах можно считать неудачной. Помимо прочего, на приживаемость имплантов влияют перенесенные вирусные заболевания, уровень активности и общая способность организма к регенерации. Учитывая возраст, ткани в теле 64-летней Мадонны могли просто не принять новые импланты.