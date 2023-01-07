В праздники мы все привыкли расслабляться: подолгу спать, есть в любое время суток то, что захочется и иногда позволять себе алкоголь. В результате, к концу отпуска мы уже не всегда выглядим свежими. "Рамблер" разбирается, как привести в порядок лицо после праздников.

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Новогодние праздники – это очень часто не только алкоголь и вредная пища, но и сбитый режим, недостаток физической активности, недостаток или избыток сна. Все это сказывается на внешнем виде и качестве кожи лица.

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Поэтому, по словам дерматолога и косметолога Елены Кудашкиной, прежде чем бежать в магазин и скупать дорогостоящие косметологические средства, необходимо нормализовать режим сна и бодрствования, питания и питья. Без этого ни одно средство не поможет привести лицо в идеальное состояние.

Эксперт объяснила, что свою SOS-программу следует начать с базового 5-ступенчатого ухода за кожей.



1 ступень – очищение. Для этого используются очищающие гели и пенки по типу кожи.



2 ступень – тонизация. Многие считают ее необязательным этапом, но это неотъемлемая часть ежедневного ухода за кожей. Тоники и лосьоны помогают нормализовать уровень кислотности кожи, обеспечивают ей глубокое увлажнение. Зачастую свежий и здоровый тон кожи обеспечивается именно за счет этого этапа.



3 ступень – сыворотки и эссенции. Этот этап – некая связующая часть между очищением и дальнейшим уходом. Сыворотки прекрасно увлажняют кожу, придают ей здоровое сияние, чего нам всем так не хватает в период новогодних праздников. Эти средства обычно концентрированы и на 40% увеличивают эффективность всего ухода. Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Четвертую ступень занимают кремы. Это будет завершающий этап ежедневного ухода, позволяющий точечно бороться с проблемами кожи, а также защищать ее от внешнего агрессивного воздействия. Кремы, как правило, имеют самый богатый состав, поэтому отлично питают и омолаживают кожу.

На пятой ступени находятся маски и специальный уход. В борьбе с отеками, темными кругами под глазами, покраснениями или сухостью в период праздников подбирается специальный уход. По словам специалиста, он также должен быть регулярным, но не каждый день, а 1-2 раза в неделю.