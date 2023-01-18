Почему зимой лучше не пользоваться полотенцами

В зимнее время кожа лица и тела еще больше подвергается негативным воздействиям окружающей среды: резкие перепады температур, морозы, ветра и отопительные приборы — все эти факторы только усугубляют ее состояние. Как избежать сухости и шелушения кожных покровов, читайте в материале «Рамблера».

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Оказывается, вытираться насухо полотенцами после завершения водных процедур — далеко не самая лучшая идея в зимнее время. Когда на улице минусовая температура, дома работают иссушающие воздух батареи, кожа становится особенно уязвимой.

Дерматологи предлагают решение этой проблемы: используйте крема для тела с глубоким увлажняющим эффектом сразу после того, как вы приняли душ (или ванну). Если наносить средство на мокрую кожу, это поможет удержать больше влаги и свести проявления сухости и дискомфорта к минимуму. При этом стоит отказаться от использования полотенец.

Понимаем, что ждать, когда кожа полностью высохнет, весьма накладно, но все же стоит попробовать этот метод хотя бы раз, чтобы самим убедиться в его эффективности. Один совет: если нет желания долго стоять в ванной комнате, дожидаясь, пока вы обсохнете, накиньте на себя махровый халат и продолжайте заниматься делами. Это поможет сэкономить время, не нанеся особого вреда коже тела.