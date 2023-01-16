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1 час назад

Почему опасно пить кофе рано утром

Катерина Саломе

Кофе — по утрам привычный ритуал для многих. Вот только ли является ли он полезным? В этом вопросе попробовал разобраться "Рамблер".

Почему опасно пить кофе рано утром
Фото: pixabay.compixabay.com

После пробуждения у нас поднимается уровень такого гормона как кортизол. Он достигает пика спустя полчаса с момента, как мы открываем глаза, а потом идет на спад. Принято считать, что главная его функция — контроль стресса. Но он также влияет на циркадные ритмы, то есть управляет нашим желанием спать, являясь естественным стимулятором активности.

Кофеин, в свою очередь, безусловно бодрит. Вот только если употреблять его в момент, когда уровень активности и без того высокий, благодаря кортизолу в крови, организм будет замедлять естественный прилив сил на искусственный.

Что будет, если пить кофе с лимоном

Существует несколько временных промежутков, когда в крови наблюдается наиболее высокий уровень кортизола. Первый — с 6 до 10 утра, второй — с 12 до 14. Так что лучше всего пить бодрящий напиток с 10 утра до 12 или с 14 до 17. После этого времени делать это уже рискованно, так как кофеин негативно воздействует на сон.

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