Почему опасно пить кофе рано утром

Кофе — по утрам привычный ритуал для многих. Вот только ли является ли он полезным? В этом вопросе попробовал разобраться "Рамблер".

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После пробуждения у нас поднимается уровень такого гормона как кортизол. Он достигает пика спустя полчаса с момента, как мы открываем глаза, а потом идет на спад. Принято считать, что главная его функция — контроль стресса. Но он также влияет на циркадные ритмы, то есть управляет нашим желанием спать, являясь естественным стимулятором активности.

Кофеин, в свою очередь, безусловно бодрит. Вот только если употреблять его в момент, когда уровень активности и без того высокий, благодаря кортизолу в крови, организм будет замедлять естественный прилив сил на искусственный.