Взятки и козни соперниц: что скрывают организаторы «Мисс Вселенная»

14 января 28-летняя американка филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль стала обладательницей титула «Мисс Вселенная-2022». Выводы жюри почти сразу подвергли сомнению, причем уже не в первый раз. Организаторы поспешили отвергнуть обвинения в подтасовке результатов, однако дурная репутация «Мисс Вселенная» мешает верить им на слово. «Лента.ру» разобралась, что происходило за кулисами конкурса.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Грязная игра

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Недовольные победой американки появились уже во время трансляции финала конкурса в интернете и по телевидению. Критиков оказалось столько, что в тренды Twitter вышли английские слова «обман» и «подтасовка». К противникам конкурса присоединился даже президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что у венесуэлки Аманды Дудамель, которая заняла второе место, украли победу.

Скандалы преследуют Р'Бонни Габриэль уже несколько месяцев. Когда она победила в национальном конкурсе «Мисс США-2022», соперницы не стали ее поздравлять, а демонстративно ушли со сцены. Вскоре несколько финалисток заявили, что решение о ее победе, по всей видимости, было принято заранее. По их словам, Габриэль постоянно общалась с сотрудниками и руководством конкурса и получала льготы, которых не было у других участниц.

Самая горячая противница Габриэль «Мисс Монтана США» Хизер Ли О’Кил объясняла это ее связями с одним из важных спонсоров «Мисс США». Кроме того, Габриэль оказалась лично знакома с одним из членов жюри, который оценивал конкурс костюмов

Компания Miss Universe Organization, которая проводит «Мисс Вселенная» и «Мисс США», пообещала провести расследование и временно отстранила президента американского конкурса. Как утверждает исполнительный директор компании Эми Эммерих, результаты «Мисс США-2022» проверила независимая организация и не нашла следов подтасовок. Сомневаться в точности итогов «Мисс Вселенная-2022», по ее мнению, и вовсе абсурдно, поскольку их подводили под надзором одной из крупнейших аудиторских фирм в США.

Скандалы и подковерная борьба

У конкурса «Мисс Вселенная» давно сложилась своеобразная слава. И его участницы, и организаторы то и дело попадают в сомнительные истории. Например, в 1974 году награждать оказалось просто некого: победительницу разжаловали за нарушение контракта, а обладательница второго места выбыла, когда у нее нашли тайного ребенка. Это была уникальная ситуация, с которой никто не сталкивался ни до, ни после того случая.

В 2001 году кто-то пустил слух, что представительница Франции — трансгендер. Чтобы не лишиться права на участие, ей пришлось публично демонстрировать свидетельство о рождении. А в 2007 году кто-то прямо во время церемонии опрыскал перцовым газом платье и косметику «Мисс Пуэрто-Рико». Она стояла на сцене, обливаясь слезами, а потом, уже за кулисами, обнаружила, что ее кожа покрылась сыпью.

Сотрудница петербургской милиции Оксана Федорова, которая в 2002 году стала первой и единственной представительницей России, победившей в «Мисс Вселенная», лишилась титула всего через четыре месяца. Официально утверждалось, что ее наказали за отказ от исполнения своих обязанностей и неявку на награждение «Юной мисс США». По слухам, в действительности причина была другой: организаторы якобы узнали, что она тайно сыграла свадьбу. Газета New York Post цитировала анонимного инсайдера, утверждавшего, что девушка располнела на семь килограммов и, скорее всего, беременна.

Сама Федорова предложила сразу несколько объяснений. В частности, ее уход связывали с интервью радиоведущему Говарду Стерну, которое она дала по предложению владельца конкурса будущего президента США Дональда Трампа. Ей пришлось в прямом эфире отвечать на вопросы о том, какие половые члены она предпочитает, что и где бреет и как относится к сексу с неграми (именно это слово использовала переводчица, вызвав фурор среди присутствующих в студии). Значительная часть интервью была посвящена тому, станет ли она есть трупы, если застрянет в горах после авиакатастрофы. «Я бы потерпела», — смущенно ответила девушка.

Позднее Федорова настаивала, что сама отказалась от титула, чтобы вернуться на родину и окончить университет МВД. В 2022 году она вспоминала, что Трамп, узнав об этом, сказал ей: «Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне? Ты заняла чужое место!» Чтобы привести мысли в порядок, ей пришлось прятаться от него в туалете.

В этом разговоре я попросилась в уборную, чтобы позвонить за советом маме и подругам. И все подружки в один голос кричали: «Ты что, с ума сошла? Не вздумай возвращаться!» А мама, как мудрая женщина, ответила, что решение я должна принять сама. Через час мне уже дергали двери, надо было успокоиться и выйти из туалета с каким-то решением

Оксана Федорова, интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!»

Титул перешел обладательнице второго места — панамской фотомодели Жюстин Пасек, а Федорова вернулась в Россию и стала вести телепрограмму «Спокойной ночи, малыши!». Российская пресса предлагала читателям утешаться тем, что Пасек тоже не совсем чужая: она, несмотря на латиноамериканские корни, родилась в СССР.

Правило Трампа

С 1996 года конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс США» принадлежали Дональду Трампу. Хотя официально победительниц выбирало жюри, в действительности без его личного одобрения корону не получал никто. Между собой сотрудники «Мисс Вселенная» называли такой порядок «правилом Трампа».

В 2009 году издание TMZ опубликовало аудиозапись слов Трампа, тайно сделанную за кулисами конкурса. В ней он утверждал, что раньше, когда он не вмешивался, самых красивых претенденток отсеивали раньше времени. Поэтому, по его словам, приходится все решать самому. В действительности, по утверждению очевидцев, участницы попадали в опалу за «неправильный» цвет кожи или потому, что отвергали его ухаживания. Трамп наслаждался своей властью и без предупреждения заходил в раздевалки, чтобы посмотреть на обнаженных девушек. Так говорили не только недоброжелатели: в одном из интервью это подтвердила и дочь Трампа Иванка.

Нам сказали выстроиться на сцене в платьях для вступительного номера, прикрывающих тело не лучше купальника. Дональд Трамп прибыл со своей свитой и изучил нас внимательнее любого генерала, инспектирующего войска. Он останавливался перед каждой девушкой, осматривал ее с ног до головы и говорил: «Хм»

Кэрри Преджин – участница «Мисс США-2009»

Похожая система действовала на всех уровнях конкурса. В 2013 году издание Jezebel опубликовало расследование, согласно которому рекрутеры конкурсов красоты намекали потенциальным участницам, что без секса успешной карьеры не видать. Одна из героинь материала рассказала, что сотрудник конкурса потребовал у нее орального секса прямо на парковке перед Starbucks. Она отказалась и обратилась в полицию, но ничего не добилась. Мужчина подтвердил журналистам, что действительно говорил с девушкой на эту тему, но не имел в виду самого себя.

После победы Федоровой поговаривали, что корона досталась ей за взятку. Эксперты, опрошенные в 2002 году журналом «Коммерсантъ Деньги», усомнились в том, что международный конкурс действительно торгует призовыми местами. «Здесь очень сложно определить адресата возможной взятки, — объяснил президент модельного агентства Red Stars Виталий Лейба. — Можно сказать, что Трампу дали взятку, а можно, что США в лице Трампа предложили взятку России, поощрив на конкурсе ее представительницу».

Новые порядки

В 2015 году из-за оскорбительных высказываний Трампа во время предвыборной кампании телеканалы стали разрывать контракты с организаторами «Мисс Вселенная». Будущему президенту США пришлось срочно продать конкурсы, а в 2022 году они снова сменили хозяина: их приобрела таиландская компания JKN Global Group, которой владеет трансгендерная женщина Джаккапонг Джакраджутатип.

Новые владельцы утверждают, что теперь для «Мисс Вселенная» настанут другие времена. Однако «Мисс Россия» Анна Линникова подозревает, что перемены вряд ли будут значительными.

У конкурса сменился владелец и пара человек из дирекции, но вся команда старая. Они проводят десятилетиями эти конкурсы и точно знают, какая им нужна мисс, с какими ценностями

Анна Линникова – «Мисс Россия»

Линникова признала, что ходят слухи о предвзятости и фаворитизме организаторов. Несмотря на это, она не сомневается, что американка Р'Бонни Габриэль заслужила победу. «Мне довелось пообщаться с участницей из США, она очень умная, добрая и позитивная. Я уверена, что она блестяще справится с обязанностями "Мисс Вселенной"», — сказала она в интервью Super.ru.