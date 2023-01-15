Кто отличился на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

Нетривиальные наряды, трудности с географическими названиями и внешнее сходство со знаменитостями — "Мисс Вселенная – 2023" запомнится несколькими яркими эпизодами. Какими именно — рассказывает "Рамблер".

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Две капли воды

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Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане стала дизайнер из Америки Р’Бонни Габриэль. Национальный костюм участницы напоминал о космических достижениях Штатов.

Боди и серебристые ботфорты дополняла массивная конструкция в виде сферы со звездами, а также высокая корона и флаг США. Поскольку идти в костюме было непросто, походка Р’Бонни Габриэль была шаткой. Из-за этого пользователи соцсетей сравнили ее с президентом Америки Джозефом Байденом. Конкурсантка подверглась насмешкам.

Российскую конкурсантку Анну Линникову сравнили с супермоделью Натальей Водяновой, которая работала на подиуме для Gucci, Chanel, Christian Dior, Calvin Klein и других брендов с мировой известностью. Журналистам и пользователям соцсетей показалось, что девушки похожи внешне.

Правда, покорить мировой подиум Линниковой пока не удалось: на конкурсе она не оказалась среди 16 полуфиналисток. Анна, по собственным словам, благодарна всем, кто за нее болел, хотя и расстроена, что проиграла:

"Ну что, друзья, многое сделала для попадания в топ-16. Зато многое поняла про конкурс!" — написала россиянка в личном блоге.

Корона империи, биткоин и фейерверк

Помимо миссии NASA, национальные костюмы участниц отсылали к разным сферам жизни стран, которые конкурсантки представляли. Анна Линникова появилась в наряде "Корона Российской империи", посвященном Екатерине II, мисс Багамские острова Анджела Картрайт напомнила салют в ночном небе. Представительница Сальвадора Алехандар Гуахардо появилась в костюме биткоина, поскольку ее страна первой признала криптовалюту законным платежным средством.

Некоторые наряды были своеобразными трибьютами. Например, мисс Великобритания Ноки Симбани вышла в платиновом бальном платье и почтила память королевы Елизаветы II, а конкурсантка из Германии Сорайя Кольманн надела черный костюм в память о покойном дизайнере Карле Лагерфельде.

"Непроизносимая" география

Ведущий предварительного этапа не смог произнести название республики Кыргызстан. Организаторы извинились за это перед конкурсанткой из этой страны.

"К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - сказала в видеообращении глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих.

Киргизская участница Алтынай Ботоярова приняла извинения:

"Я хочу выразить огромную благодарность организаторам, что подошли к этому вопросу с большой серьезностью. Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом".