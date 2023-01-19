Кто представляет Россию на конкурсе «Бабушка Вселенной – 2023»

До сих пор не можем прийти в себя после разговора с Анной Линниковой, представлявшей нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная»: девушка рассказала о боязни за свою жизнь из-за травли, которая обрушилась на нее со стороны пользователей Сети. А ведь так хочется, как в старые добрые времена, просто понаблюдать за красотой и порадоваться международному торжеству! Надеемся, сделать это получится хотя бы во время конкурса «Бабушка Вселенной», который вчера стартовал в Болгарии.

Фото: Super.ru Super.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национального этапа конкурса, от России в состязании бабушек примет участие 46-летняя петербурженка Алена Сибиева (хотя называть ее бабушкой мы считаем просто преступлением). В прошлом году Алена победила в национальном соревновании, став главной бабушкой России. Помимо того что Сибиева является действующей спортсменкой и тренером по спортивно-боевым единоборствам, она еще и имеет черный пояс по Ояма-каратэ и кобудо, катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами и увлекается гонками. Снимаем шляпу!

Super.ru