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2 часа назад

Девушка сделала свои ягодицы самыми большими в мире

Мира Маркина

32-летняя модель OnlyFans Лисса Айрес сделала пластическую операцию, чтобы ее ягодицы стали больше, чем у Ким Кардашьян. Об этом Лисса рассказала Daily Star.

Девушка сделала свои ягодицы самыми большими в мире
Фото: СоцсетиСоцсети

"У меня всегда были довольно пышные формы, но мне хотелось больше и больше, поэтому я воспользовалась возможностью откачать весь жир с других частей своего тела, чтобы поместить его туда, где он действительно был необходим", — рассказала модель.

Цель Лиссы Айрес — титул обладательницы самых больших ягодиц в мире. Она поддерживает себя в форме не только с помощью операций: занимается спортом, соблюдает специальную диету.

Упражнения для ягодиц с резинкой: видео

Соцсети

Модель вложила большие средства в свое тело, но ее внешность уже приносит доход: у Лиссы 2,5 миллиона подписчиков в соцсетях и около миллиона на OnlyFans. Все они поддерживают ее донатами.

"В свой лучший месяц я заработала 75 тысяч фунтов, но и в худшие времена мне с лихвой хватает не только на пластику, но и на то, чтобы накопить на покупку квартиры в Майами", — отметила Лисса.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что сделала немецкая модель ради тонкой талии.

Красота,Ким Кардашьян,
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