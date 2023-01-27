На определенные мероприятия женщинам хочется делать красивые укладки, и не всегда для этого есть финансовая и физическая возможность прийти в салон. "Рамблер" публикует видео, в котором показаны три разных способа укладки кудрей на утюжок.

Стилист по волосам и блогер Ксения Тарунтаева (@senita_stylist) показала три разных и простых способа того, как правильно делать простые кудри с помощью всего одного утюжка для волос. В комментариях к видео она отметила, что способы подходят для любого типа волос.