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1 час назад

Три разных способа накрутить волосы утюжком: видео

Мария Каткова

На определенные мероприятия женщинам хочется делать красивые укладки, и не всегда для этого есть финансовая и физическая возможность прийти в салон. "Рамблер" публикует видео, в котором показаны три разных способа укладки кудрей на утюжок.

Стилист по волосам и блогер Ксения Тарунтаева (@senita_stylist) показала три разных и простых способа того, как правильно делать простые кудри с помощью всего одного утюжка для волос. В комментариях к видео она отметила, что способы подходят для любого типа волос.

Как нельзя сушить волосы

Блогер также посоветовала использовать средства для укладки для того, чтобы прическа держалась дольше. О том, как сделать идеальные кудри с помощью утюжка для волос — смотрите в видео.

Красота,Видео,
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