Как быстро убрать усики над верхней губой в домашних условиях

Из-за волос над верхней губой комплексуют многие девушки — нежелательная растительность на лице мешает им выглядеть по-настоящему ухоженно и подкашивает уверенность в себе. Как быстро и легко избавиться от ненавистных усиков, читайте в материале «Рамблера».

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Некоторые пытаются долго и старательно выщипывать волоски пинцетом, либо использовать депиляционные кремы и полоски, что часто приводит к дополнительному дискомфорту и даже раздражению на коже. Но, кажется, решение этой проблемы все-таки существует: этот простейший лайфхак с использованием нити вы сможете освоить за пару тренировок — он значительно облегчит вам жизнь.