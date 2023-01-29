Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
37 минут назад

Как быстро убрать усики над верхней губой в домашних условиях

Мира Маркина

Из-за волос над верхней губой комплексуют многие девушки — нежелательная растительность на лице мешает им выглядеть по-настоящему ухоженно и подкашивает уверенность в себе. Как быстро и легко избавиться от ненавистных усиков, читайте в материале «Рамблера».

Как быстро убрать усики над верхней губой в домашних условиях
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Некоторые пытаются долго и старательно выщипывать волоски пинцетом, либо использовать депиляционные кремы и полоски, что часто приводит к дополнительному дискомфорту и даже раздражению на коже. Но, кажется, решение этой проблемы все-таки существует: этот простейший лайфхак с использованием нити вы сможете освоить за пару тренировок — он значительно облегчит вам жизнь.

Три разных способа накрутить волосы утюжком: видео

Подготовьте нить длиной 60 сантиметров, сложите ее пополам и закрепите концы нити узлом, чтобы она получилась длиной 30 сантиметров. Возьмите получившуюся нить большими и указательными пальцами с обеих сторон и в таком положении перекрутите ее посередине три раза. Плотно приложив нить к волосам над верхней губой, раздвиньте пальцы с одной из сторон: волоски аккуратно срежутся. Повторяйте это действие до тех пор, пока не избавитесь от всей нежелательной растительности на лице. Вуаля, ненавистные усики побеждены в домашних условиях!

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители