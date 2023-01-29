Как быстро убрать усики над верхней губой в домашних условиях

Из-за волос над верхней губой комплексуют многие девушки — нежелательная растительность на лице мешает им выглядеть по-настоящему ухоженно и подкашивает уверенность в себе. Как быстро и легко избавиться от ненавистных усиков, читайте в материале «Рамблера».
Некоторые пытаются долго и старательно выщипывать волоски пинцетом, либо использовать депиляционные кремы и полоски, что часто приводит к дополнительному дискомфорту и даже раздражению на коже. Но, кажется, решение этой проблемы все-таки существует: этот простейший лайфхак с использованием нити вы сможете освоить за пару тренировок — он значительно облегчит вам жизнь.
Подготовьте нить длиной 60 сантиметров, сложите ее пополам и закрепите концы нити узлом, чтобы она получилась длиной 30 сантиметров. Возьмите получившуюся нить большими и указательными пальцами с обеих сторон и в таком положении перекрутите ее посередине три раза. Плотно приложив нить к волосам над верхней губой, раздвиньте пальцы с одной из сторон: волоски аккуратно срежутся. Повторяйте это действие до тех пор, пока не избавитесь от всей нежелательной растительности на лице. Вуаля, ненавистные усики побеждены в домашних условиях!